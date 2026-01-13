El rincón mágico de Argentina que se revoluciona en una fecha específica del verano + Seguir en









En una determinada parte del año, este lugar se convierte en el punto de encuentro de muchos aficionados a esta celebración.

Pese a ser muy tranquilo, este lugar cambia en su totalidad para una celebración elegida por el turismo. Juan Andres Bentancour

Con la llegada de las vacaciones de verano, hay destinos que destacan y se convierten en una alternativa recurrente del turismo. Entre ellos, hay uno que resalta en fechas particulares, ya que se transforma en el corazón de un festejo que se repite todos los años en distintas partes del país.

Si bien se pueden vivir experiencias similares en otros lugares, en este rincón en particular se sienten de una manera única. Es una tradición que año tras año convoque a una gran cantidad de personas, tanto a quienes ya lo conocen como a quienes lo visitan por primera vez.

Rio Gualeguay La Ruta Natural Gualeguay es una alternativa ideal para las vacaciones de verano. La Ruta Natural Dónde se ubica Gualeguay Gualeguay está ubicada en el sur de la provincia de Entre Ríos, a unos 230 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a cerca de 170 kilómetros de Paraná. Su localización la vuelve accesible desde el Área Metropolitana y desde otras ciudades del Litoral, sin trayectos complejos ni recorridos extensos.

La ciudad se desarrolla a orillas del río Gualeguay, un elemento clave tanto en su historia como en su presente. Ese entorno natural define el paisaje urbano y también explica parte de las actividades recreativas que ofrece, especialmente durante la temporada estival.

Qué se puede hacer en Gualeguay El eje del verano en Gualeguay son los corsos oficiales, uno de los carnavales más importantes de Entre Ríos. Se realizan en el Corsódromo Municipal y se extienden durante varias noches, con comparsas locales que compiten en cada edición. K’Rumbay, Samba Verá y Si Si Marí Mari suelen ser protagonistas, con despliegues que incluyen trajes de gran escala, carrozas y coreografías preparadas durante todo el año.

Corso Gualeguay Encuentros Los corsos son la gran atracción de los primeros meses del año para esta localidad de Entre Ríos. Encuentros Durante esas semanas, la ciudad se reorganiza en función del carnaval. Aumenta la ocupación hotelera, se refuerza la oferta gastronómica y se desarrollan actividades paralelas vinculadas al movimiento nocturno. No se trata de un evento aislado, sino de un fenómeno que marca la temporada y explica por qué Gualeguay recibe visitantes de distintas provincias en verano. Más allá de los corsos, el río Gualeguay es otro atractivo central. Se puede pescar, realizar paseos en lancha o recorrer las zonas costeras, que concentran espacios verdes y áreas de descanso. El casco histórico, la Plaza Constitución y los edificios tradicionales completan una propuesta que combina actividades diurnas tranquilas con noches intensas durante el carnaval. Cómo ir hasta Gualeguay Desde Buenos Aires, el recorrido más utilizado es por la Ruta Nacional 9 hasta Zárate y luego por la Ruta Nacional 12, cruzando el complejo Zárate Brazo Largo. Desde allí, se continúa por la misma ruta hasta empalmar con la Ruta Provincial 11, que lleva directamente a la ciudad. También hay servicios regulares de ómnibus desde Buenos Aires, Paraná y otras localidades entrerrianas. La terminal se encuentra cerca del centro, lo que facilita el acceso a los principales puntos de la ciudad, especialmente durante la temporada de corsos.

