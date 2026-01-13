Meteotsunami en la Costa Atlántica, caos y desesperación de la gente: los videos del dramático momento en las playas

Una ola de gran magnitud golpeó Santa Clara, Camet y Mar del Plata, dejó un joven muerto y al menos 35 heridos, y desató escenas de pánico en las playas.

El meteotsunami sorprendió a miles de personas en la Costa Atlántica y transformó una tarde de playa en una escena de tragedia, cuando una ola de gran tamaño impactó con violencia en Santa Clara, Camet y Mar del Plata , provocó la muerte de un joven , dejó 35 heridos y obligó a evacuar zonas costeras.

A los pocos minutos del fenómeno, las redes sociales se llenaron de videos que mostraron la magnitud de lo ocurrido. Las imágenes permitieron reconstruir cómo el mar cambió su comportamiento de manera abrupta y tomó desprevenidos a turistas y trabajadores de las playas en distintos puntos del litoral bonaerense.

En los registros que comenzaron a circular se observa el tamaño de la ola, la fuerza del agua avanzando sobre la costa y la desesperación de los bañistas por salir del mar. También se ven corridas, gritos y personas intentando rescatar pertenencias mientras otros optaban por abandonar el lugar de inmediato ante el riesgo.

La mayoría de los turistas, según se aprecia en las imágenes, reaccionó juntando sus cosas y alejándose de la orilla apenas el nivel del mar comenzó a subir. En algunos sectores, la ola irrumpió con tal intensidad que arrastró objetos y desestabilizó a quienes se encontraban más cerca del agua.

Otros videos que se viralizaron, tienen como protagonistas a los guardavidas y enfermeros que, en un caso, corren para asistir a un hombre que se encontraba dentro del mar al momento de la llegada de la ola gigante. Por otro lado, filmaciones del rescate en una albúfera de una de las playas de Mar Chiquita.

Meteotsunami santa clara del mar 0223

ssstwitter.com_1768307068979 0223

METEOTSUNAMI MAR CHIQUITA 0223

Un saldo trágico en la costa bonaerense

El meteotsunami dejó como saldo la muerte de un joven en Mar Chiquita, además de al menos 35 personas heridas en distintas playas. También se confirmó que un hombre sufrió un infarto en medio de la emergencia, en un contexto de extrema tensión y pánico colectivo.

El impacto se sintió con especial fuerza en Santa Clara del Mar, Camet y Mar del Plata, zonas que se encontraban colmadas por las altas temperaturas. A la par de este episodio, la provincia de Buenos Aires permanece bajo alerta amarilla por tormentas, lo que incrementa la preocupación por nuevas contingencias climáticas.

Antecedente de meteotsunami: el día que Mar del Plata fue sorprendida por una ola gigante

La crecida del mar que generó un meteotsunami sorprendió este lunes a Santa Clara del Mar y a otras localidades de la Costa Atlántica, dejando un saldo de un muerto y 35 heridos. Un fenómeno semejante no se veía hacía más de 70 años. Hay un precedente que data de 1954, cuando se vio un "oleaje de extraordinaria altura y violencia sorprendió a millares de bañistas", según tituló el diario La Capital, en las playas de Mar del Plata, con condiciones meteorológicas que no permitían anticipar un hecho de tan grande.

En ese entonces, la ola se elevó a una altura y se extendió con "violencia aluvional sobre la playa, arrastrando cuanto encontró a su paso". El fenómeno desató escenas de pánico, especialmente entre mujeres y niños, y obligó a los servicios de emergencia a realizar maniobras de "respiración artificial" de urgencia sobre la arena.

Mar del Plata 1950 Hace más de 70 años una ola gigante sorprendió a Mar del Plata.

Quienes estaban en Mar del Plata en ese momento recuerdan que se vivió un "calor intenso" con amenazas de lluvia aunque el mar permanecía sereno, condiciones propias de la temporada. Sin embargo, de forma repentina, "una ola gigante, a la que sucedieron de inmediato otras dos", impactó con fuerza, principalmente en la Playa Bristol.

A pesar de la magnitud del fenómeno, afortunadamente no hubo víctimas fatales gracias a la "meritísima y decidida intervención de los guardavidas" y del personal de salud municipal y provincial. Había personas adentro del agua aunque pudieron ser rescatados y algunas tuvieron que ser atendidas por casos de "principio de asfixia".