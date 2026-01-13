Bonos en dólares vuelven a caer, pese a las compras de reservas del BCRA y en medio de la tensión global + Seguir en









Tras el pago de cupones, los bonos en dólares extienden las bajas en un contexto de mayor volatilidad global, mientras el mercado local espera el dato de inflación de diciembre y sigue de cerca la presión sobre las tasas y la dinámica de reservas.

La presión global también impacta sobre la Argentina y otros países emergentes. Vecteezy

Los bonos soberanos en dólares profundizan las caídas por segunda rueda consecutiva, tras el pago de cupones realizado este martes 13 de enero. El clima de volatilidad global, alimentado por las declaraciones de Donald Trump y las tensiones geopolíticas en Venezuela e Irán, vuelven a golpear a los activos, con impacto directo sobre la Argentina y el resto de los mercados emergentes. En ese contexto, el riesgo país se ubica cerca de los 580 puntos básicos.

Este martes, el mercado se enfoca en el dato de inflación del mes de diciembre, que podría dar en torno al 2,5%, según estimaciones del REM. En ese marco, se reacomodan las carteras mientras sigue la presión por las tasas de corto plazo, al tiempo que el BCRA acumula reservas.