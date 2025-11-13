Cómo pagar el ABL en noviembre 2025 con un 20% de descuento







Con esta billetera virtual y en un simple paso podrás acceder al beneficio.

Con el pago a través de esta billetera virtual, accedes a un descuento exclusivo

Con los impuestos en alza y el costo de vida apretando cada vez más, cualquier rebaja en los servicios o tributos se celebra. En ese contexto, Buepp lanzó un beneficio del 20% de descuento para quienes paguen el ABL de la Ciudad de Buenos Aires durante noviembre de 2025, una oportunidad que puede aliviar, aunque sea un poco, el bolsillo de los contribuyentes.

El ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) es uno de los impuestos municipales más conocidos y también uno de los que más repercute mes a mes en los hogares porteños. Pagarlo con rebaja, sin moverse de casa, es una ventaja interesante, sobre todo si se hace desde una aplicación que concentra distintos servicios y pagos.

impuestos ingresos brutos ganancias iva arca afip Depositphotos El beneficio, disponible a través de la plataforma Buepp, está destinado a quienes realicen el pago en línea desde la app o su sitio web. No requiere inscripción previa, pero sí cumplir con algunos pasos y condiciones básicas que vale la pena repasar para evitar perder el descuento.

Buepp: 20% de descuento en el pago de ABL La plataforma Buepp, que ya ofrece promociones y rebajas en servicios públicos, lanzó este mes un descuento del 20% para el pago del ABL de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La promoción está vigente durante todo noviembre y aplica tanto a pagos únicos como a cuotas pendientes.

El beneficio se obtiene abonando la boleta del ABL directamente desde la app o el sitio web de Buepp, con los medios de pago habilitados en la plataforma. Entre ellos se incluyen tarjetas de crédito, débito y transferencias vía billeteras electrónicas. El descuento se aplica de forma automática en el momento del pago, y el usuario verá reflejado el monto reducido antes de confirmar la operación.

PAGOS DIGITALES.jpg Las billeteras virtuales se posicionan como herramienta de gestión de pagos y transferencias. Pero también como instrumento de inversión de fácil acceso. Este tipo de rebajas suelen tener cupos limitados o estar sujetas a acuerdos con entidades financieras, por eso se recomienda realizar el pago lo antes posible. En experiencias anteriores, los beneficios de Buepp se agotaron rápido, especialmente en impuestos municipales o servicios públicos. Además del ABL, la aplicación ofrece descuentos en otros rubros como telecomunicaciones, servicios de luz, gas y agua, e incluso beneficios en recargas de transporte. Esto convierte a la herramienta en una opción práctica para centralizar pagos y acceder a promociones temporales. Cómo descargar y usar Buepp Para acceder al beneficio, los usuarios deben descargar la aplicación Buepp desde Google Play o App Store, o bien ingresar al sitio oficial y registrarse con su número de DNI y un correo electrónico. Una vez creada la cuenta, el sistema permite asociar servicios a nombre propio o de terceros para gestionarlos desde un mismo lugar. Estos son los pasos a seguir: Entrar en el apartado “Impuestos y servicios”. Seleccionar “ABL – Ciudad de Buenos Aires”. Ingresar el número de partida inmobiliaria. Verificar el monto y confirmar el pago.

