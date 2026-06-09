Control de ARBA y Ministerio de Trabajo: detectan irregularidades en 9 de cada 10 locales gastronómicos

Las autoridades detectaron incumplimientos en facturación, empleos no registrados, falta de ART y problemas de higiene y seguridad.

Fue tras una inspección a 28 locales, entre los que se encontraban grandes cadenas.

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires ( ARBA ) y el Ministerio de Trabajo bonaerense detectaron irregularidades en el 89% de los locales gastronómicos inspeccionados durante un operativo conjunto de fiscalización .

En total se relevaron 28 establecimientos del sector, que incluyó cadenas reconocidas , y se encontraron incumplimientos tanto impositivos como laborales . Los resultados confirmaron fallas en la facturación , falta de registración de personal y deficiencias en materia de seguridad e higiene .

Las inspecciones fueron el resultado de una tarea previa de inteligencia fiscal desarrollada por ARBA, basada en el análisis de información proveniente de distintas bases de datos y sistemas de control.

A través del cruce de registros , movimientos comerciales e indicadores de riesgo, los equipos técnicos identificaron inconsistencias que podían estar vinculadas con maniobras de evasión o incumplimientos tributarios .

En total, se inspeccionaron 28 locales gastronómicos y se detectaron irregularidades en el 89% de los casos relevados. Los controles incluyeron cadenas nacionales e internacionales y establecimientos conocidos por el público, como Starbucks, Kentucky, Café Martínez, La Cabrera al Paso y Havanna.

También fueron alcanzados diversos comercios que funcionan dentro del complejo Baxar Mercado, en la ciudad de La Plata, además de locales como Lucciano’s, Foodie, La Trattoria, Charola, Masse Boulangerie y Perla & Co, entre otros.

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El subdirector ejecutivo de Acciones Territoriales y Servicios de ARBA, Gaspar Spiritoso, sostuvo: "Estos operativos forman parte de una estrategia de fiscalización inteligente que prioriza aquellos sectores donde nuestros sistemas detectan mayores niveles de informalidad y capacidad contributiva".

"Mientras seguimos simplificando trámites y reduciendo cargas administrativas para pymes, pequeños comercios y sectores productivos, intensificamos los controles sobre actividades económicas donde existen indicios de evasión o incumplimiento. Nuestro objetivo es garantizar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde",explicó.

Y agregó: "La fiscalización es una herramienta fundamental para fortalecer la equidad tributaria. Cuando determinados sectores operan al margen de las normas generan una competencia desleal para quienes cumplen y afectan los recursos que el Estado necesita para sostener servicios públicos e inversiones".

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Evasión y falta de facturación: las principales infracciones impositivas detectadas por ARBA

De acuerdo con el informe oficial, la infracción más frecuente fue la ausencia o invalidez de los medios de facturación exigidos por la normativa vigente. La situación dificulta la trazabilidad de las operaciones comerciales y puede facilitar maniobras de evasión fiscal.

Los controles también detectaron establecimientos que no contaban con sistemas de facturación de contingencia, una herramienta obligatoria para garantizar la emisión de comprobantes cuando se producen fallas técnicas o interrupciones en los sistemas habituales de cobro.

A su vez, los agentes identificaron casos de actividades económicas no declaradas o con datos desactualizados ante los organismos de control, y locales en los que no pudo acreditarse documentalmente el origen de la mercadería comercializada.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo realizó 56 actuaciones sobre 302 trabajadores y trabajadoras. Según detallaron, todos los establecimientos alcanzados recibieron al menos una intimación en materia de registración o condiciones laborales.

Entre las principales irregularidades se encontraron la falta de alta temprana del personal, ausencia de comprobantes de pago de salarios, omisiones vinculadas a la cobertura de ART e incumplimientos al reconocer horas nocturnas y feriados trabajados.

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Por otro lado, las inspecciones incluyeron verificaciones en materia de Salud y Seguridad en el Trabajo. Se detectaron: deficiencias eléctricas, extintores irregulares y riesgos de incendio derivados de la falta de mantenimiento en campanas extractoras.

Tras el operativo, ARBA confirmó que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes y profundizará las tareas de fiscalización. Por su parte, el Ministerio de Trabajo avanzará en una segunda etapa de controles destinada a verificar que los establecimientos regularicen las situaciones observadas.