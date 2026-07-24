ARBA actualiza las condiciones de acceso al nuevo régimen para evitar saldos a favor + Agregar ámbito en









La Agencia de Recaudación bonaerense publicó en el Boletín Oficial la Resolución Normativa 18/2026, que incorpora nuevos criterios para que los contribuyentes puedan ingresar al mecanismo "Riesgo 0, SAF 0", que ajusta automáticamente las alícuotas de retención y percepción para evitar la acumulación de saldos a favor.

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) actualizó este viernes las condiciones para acceder al régimen especial de cálculo de alícuotas de retención y percepción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a través de la Resolución Normativa 18/2026, publicada en el Boletín Oficial bonaerense.

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La medida complementa la Resolución Normativa 38/2025, que creó el mecanismo alternativo conocido como "Riesgo 0, SAF 0", destinado a contribuyentes con buen nivel de cumplimiento fiscal. El sistema permite recalcular automáticamente las alícuotas de recaudación para que los pagos a cuenta no superen el impuesto efectivamente determinado, evitando así la generación de saldos a favor inmovilizados.

La actualización de ARBA Con la nueva resolución, ARBA incorporó requisitos adicionales para acceder al beneficio. A partir de ahora, al momento de confeccionar los padrones de alícuotas, verificará que los contribuyentes solicitantes no registren deudas declaradas y no abonadas como agentes de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. También controlará que no mantengan deudas superiores a $10 millones por tributos administrados por el organismo, siempre que ese monto exceda el promedio del Impuesto sobre los Ingresos Brutos determinado en los últimos cuatro anticipos vencidos.

Según indicó el organismo en los fundamentos de la resolución, la actualización busca fortalecer los criterios de equidad en la evaluación del comportamiento fiscal de quienes cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias.

Días atrás, ARBA informó que, a seis meses de la implementación de "Riesgo 0, SAF 0", evitó que empresas y contribuyentes inmovilizaran $8.476,5 millones en saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. De acuerdo con el organismo, más de 10.300 contribuyentes ya accedieron al recálculo automático de las alícuotas, mientras que se registraron más de 18.000 solicitudes de adhesión al régimen.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, sostuvo en esa oportunidad que el régimen representa "un cambio de paradigma en la administración tributaria", ya que busca evitar la sobre recaudación mediante retenciones y percepciones superiores al impuesto que finalmente corresponde pagar. Según explicó, el objetivo es reducir la inmovilización de recursos, mejorar la liquidez de las empresas y simplificar el cumplimiento tributario, manteniendo las herramientas de fiscalización sobre los contribuyentes incumplidores.