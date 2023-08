Crece el pluriempleo en Argentina: qué es y por qué sucede.

El pluriempleo, indican desde la consultora, no necesariamente está asociado al objetivo de apuntalar los ingresos para evitar caer bajo la línea de pobreza . También está vinculado a la necesidad de sostener determinado nivel de vida , ya que muestra un crecimiento marcado en deciles más altos .

De esto, se puede comprender que en Argentina "el problema no es de empleo sino de calidad del mismo": ingresos bajos estimulan la participación en el mercado de trabajo y lo que no ajusta por cantidades no solo ajusta por precios sino que también por bienestar, reduciendo tiempo de ocio y de educación, por ejemplo.