Informes recientes reflejan que la situación económica impacta en los salarios, mientras los trabajadores priorizan cada vez más la flexibilidad, el bienestar y el equilibrio laboral.

Sueldos en baja y búsqueda de equilibrio: qué valoran hoy los trabajadores argentinos.

Mientras los salarios siguen perdiendo contra la inflación y cada vez más trabajadores ajustan sus pretensiones salariales , también empiezan a ganar peso otros factores a la hora de elegir o mantenerse en un empleo. Aunque el sueldo sigue siendo la principal razón para cambiar de trabajo, crece la importancia del bienestar , la flexibilidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

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Así lo reflejan dos informes recientes de las firmas de recursos humanos Randstad y Bumeran , que explican cómo la situación económica impacta tanto en los salarios como en las prioridades de los trabajadores argentinos.

De acuerdo con el estudio Workmonitor 2026 de Randstad , la compañía de talento líder a nivel global, el salario continúa siendo el principal factor de atracción laboral para los argentinos. El 87% de los trabajadores aseguró que la remuneración es determinante al momento de evaluar una nueva propuesta laboral, seis puntos por encima del promedio global (81%).

La tendencia también se replica en la región: Chile, México y Uruguay registraron un 88% de respuestas que ubican al salario como la principal variable a la hora de cambiar de trabajo.

Sin embargo, el informe revela un cambio importante cuando se analiza qué factores hacen que una persona permanezca en una empresa. Allí, el equilibrio entre vida personal y laboral aparece como el principal motivo de permanencia para el 44% de los trabajadores argentinos, muy por encima de la seguridad laboral (25%) y del salario y beneficios (22%).

Bienestar empresarial.jpg Aunque el sueldo sigue siendo la principal razón para cambiar de trabajo, crece la importancia del bienestar, la flexibilidad y el equilibrio entre la vida laboral y personal.

Andrea Ávila, CEO de la compañía para Argentina, Chile, México y Uruguay, explicó que el contexto económico volvió a colocar al sueldo en el centro de las decisiones laborales, aunque aclaró que las prioridades cambian una vez que el trabajador ya forma parte de una organización. “Las decisiones de carrera combinan expectativas económicas con demandas vinculadas al bienestar, el equilibrio y la estabilidad”, sostuvo.

El informe también refleja el peso creciente que tiene la flexibilidad. El 36% de los trabajadores argentinos aseguró que no aceptaría un empleo sin flexibilidad respecto del lugar de trabajo, mientras que el 40% rechazaría una propuesta sin flexibilidad horaria.

Además, el 36% afirmó haber renunciado a trabajos que no se ajustaban a su vida personal y uno de cada cinco dijo haber dejado un empleo por falta de autonomía.

Las pretensiones salariales siguen cayendo frente a la inflación

Por otra parte, el último Index del Mercado Laboral elaborado por Bumeran mostró que las pretensiones salariales de los argentinos continúan deteriorándose frente a la inflación.

Según el relevamiento correspondiente a abril de 2026, el salario promedio pretendido registró una baja del 0,09% y se ubicó en $1.784.840 mensuales. El dato quedó 2,39 puntos porcentuales por debajo de la inflación proyectada para el mismo período, estimada en 2,3%.

Grafico 1 Bumeran Gráfico salario pretendido.

El estudio marcó además que la retracción de las remuneraciones pretendidas comenzó en octubre de 2025 y tuvo su punto más crítico en diciembre, con una caída del 3,71%.

En términos interanuales, las pretensiones salariales crecieron apenas un 3,07%, muy por debajo de la inflación acumulada proyectada del 12%.

Federico Barni, CEO de Bumeran en Jobint, señaló que la estabilidad de las pretensiones salariales durante abril refleja una tendencia que se viene consolidando en los últimos meses. “El salario pretendido promedio registró un descenso del 0,09%, lo que refleja que las pretensiones salariales se mantuvieron casi invariables frente al mes pasado”, indicó.

Por otro lado, los puestos de supervisor y jefe registraron un salario promedio pretendido de $2.407.033 mensuales, aunque con una fuerte caída del 7,30% respecto al mes anterior. En tanto, las posiciones semi senior y senior alcanzaron $1.814.084, mientras que los niveles junior llegaron a $1.354.695.

salario por sector Gráfico salario pretendido por sector.

El informe también evidenció diferencias importantes entre sectores. En posiciones junior, Recursos Humanos encabezó las mayores pretensiones salariales, mientras que Tecnología y Sistemas registró una de las caídas más pronunciadas del mes.

En un contexto donde los sueldos siguen perdiendo contra la inflación, muchas personas buscan mejores ingresos, pero también mejores condiciones laborales. Por eso, las empresas ya no solo compiten con el sueldo, sino también con beneficios vinculados a la calidad de vida.