El empleo asalariado cortó su racha negativa en febrero, pero los salarios de convenio acumularon su tercera baja al hilo

En el sector privado la creación de puestos de trabajo no fue significativa y en la industria siguió la caída libre. En paralelo, los salarios sufrieron un nuevo golpe por el recalentamiento inflacionario.

El empleo asalariado registrado cortó una racha de ocho caídas consecutivas en febrero , aunque los nuevos puestos de trabajo fueron traccionados en su gran mayoría por el sector público, ya que en el sector privado se mantuvieron casi estables. En este contexto, los salarios negociados en paritarias encadenaron su tercer retroceso real al hilo en marzo.

Los datos se desprenden de un nuevo informe de la secretaría de Trabajo , a partir de la información provista por el Sistema Integrado Previsional Argentino ( SIPA ). Según esta fuente, que surge de registros administrativos fiables, en el segundo mes del año se observaron 8.336 puestos de trabajo asalariados nuevos, respecto de enero; 5.720 correspondieron a los creados en el Estado , luego de una fuerte merma en enero, y 1.651 se dieron en el segmento de casas particulares.

Con mucho menor dinamismo, en el sector privado se crearon 965 fuentes laborales adicionales, equivalente a un incremento mensual de apenas 0,02%. "Estadísticamente es nada y puede variar ya que son datos provisorios, pero parece haberse frenado la sangría iniciada en junio de 2025", señaló Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma.

"A nivel sectorial en febrero continuó el retroceso del empleo en la industria y en el comercio , pero creció en los servicios a empresas y servicios culturales. En la industria la caída sigue siendo generalizada. La cantidad de trabajadores está en los niveles más bajos de las últimas dos décadas , con la excepción de 2019 y la pandemia. Estos meses el retroceso llegó incluso a la producción de alimentos, que venía zafando", acotó el especialista en su cuenta de X.

Fuente: @luiscampos76.

Pese al repunte de febrero, desde que Javier Milei es presidente se perdieron 290.059 puestos asalariados formales, de los cuales más del 70% se dieron el sector privado. En paralelo, se registraron 172.624 nuevos monotributistas, lo cual es un cierto reflejo de la precarización del mercado laboral.

image

Fuente: @luiscampos76.

Los salarios reales cayeron en marzo, ante la aceleración inflacionaria

Por otra parte, la secretaría de Trabajo reportó que en marzo los salarios pactados en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se contrajeron 0,5% en términos reales, por lo cual acumularon una contracción del 6% en la era Milei. Vale recordar que en el período en cuestión la inflación se aceleró al 3,4%, el valor más alto en un año.

image

Fuente: Secretaría de Trabajo.

En cuanto al promedio salarial relevado por el SIPA, se observó una caída del 0,3% (dato provisorio), pero una mejora del 3% durante el gobierno actual. "Desde principios de 2021, pero fundamentalmente desde inicios de 2025, los salarios de convenio presentaron un comportamiento cada vez más diferenciado de los salarios efectivos. Este comportamiento sugiere que el rol de la negociación colectiva en la determinación de los ingresos, que ha sido central en el pasado reciente, estaría perdiendo peso en la dinámica salarial actual", explicó el informe denominado "Panorama mensual del trabajo registrado".

Uno de los factores detrás de esta dinámica dual es el incremento de la desigualdad en los aumentos salariales al interior de las empresas: mientras los ingresos más altos reciben mayores mejoras, impulsando el promedio salarial hacia arriba, los ingresos más bajos se rigen por las paritarias, lo cual se refleja mejor en la mediana salarial. Otro elemento clave es que muchos empleadores optan por ajustar los sueldos a la inflación observada, postergando lo acordado en los CCT.