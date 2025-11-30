Crédito para la vivienda: bancos discutieron sobre futuro tokenizado y el impacto positivo de las "minicuotas"

En el corazón del Chaco, Resistencia se convirtió esta semana en el epicentro de una conversación silenciosa pero profunda para el sistema financiero argentino. El 4° Congreso Federal de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA) , bajo el lema “Identidad, Territorio y Transformación”, no fue solo un foro de debates: fue un llamado a la acción para que la banca deje de ser un mero intermediario y se erija en arquitecto de equidad social. Organizado por el Nuevo Banco del Chaco como anfitrión, el encuentro reunió a líderes de las cuatro cámaras bancarias — ABA, ABE, ADEBA y ABAPPRA — en un hito inédito de convergencia.

Pero más allá de las formalidades, el pulso del evento se gestó en torno a dos ejes que, de prosperar, podrían reconfigurar el paisaje habitacional del país: la tokenización de activos y el acceso inclusivo a la vivienda . En un país donde el déficit habitacional supera las 4 millones de unidades y los préstamos hipotecarios apenas rozan el 1% del PBI, las entidades entendieron que estas discusiones con carácter "tecnológico" no son abstractas; son herramientas concretas para facilitar el acceso a la casa propia.

Fue Juan Cuattromo , presidente de ABAPPRA y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, quien abrió el debate con una visión que trasciende lo coyuntural. En su intervención, Cuattromo no solo diagnosticó la fragilidad del sistema —donde los préstamos privados apenas alcanzan el 12% del PBI y los depósitos el 20%— sino que propuso una hoja de ruta estratégica . “La banca pública y privada, anclada en su territorio, tiene una misión que trasciende la rentabilidad. Esta última es necesaria, sí, pero como medio para un fin superior: financiar desarrollo, incluir donde otros no llegan y sostener la confianza en tiempos difíciles”, sostuvo.

En Resistencia, esta filosofía se materializó en paneles que interpelaron directamente al rol de los bancos como motores de inclusión federal. Cuattromo reiteró en el cierre: “La actividad bancaria no puede concentrarse solo en las 40 cuadras del microcentro”. Su llamado a una “nueva federalidad” resonó como un mandato ético, especialmente cuando se vinculó con el acceso a la vivienda, un derecho constitucional que, en la práctica, sigue siendo un lujo para millones.

El anfitrión del evento, el Nuevo Banco del Chaco, encarnó esa idea de federalismo con una presencia que va más allá de los balances contables. Germán Dahlgren , su presidente, no escatimó en palabras durante la apertura: “Aquí, en el norte argentino, la banca pública y privada se reúne para afirmar con hechos que somos protagonistas irrenunciables del desarrollo federal. El futuro del sistema financiero argentino debe ser tecnológicamente innovador y territorialmente federal”.

Dahlgren, en el intercambio posterior con la prensa, profundizó en el rol de su institución como puente entre el Estado provincial y las necesidades cotidianas de los chaqueños. “Nuestra identidad es cercanía y compromiso. Territorio no es geografía, es presencia y escucha”, enfatizó.

Bajo su liderazgo, el banco ha impulsado iniciativas que, aunque no directamente hipotecarias, sientan las bases para una expansión crediticia inclusiva, como programas de microcréditos rurales que podrían escalar hacia financiamientos habitacionales tokenizados. En un provincia donde la pobreza rural supera el 40%, el Chaco representa el laboratorio perfecto para probar cómo la banca pública puede transformar la periferia en epicentro de innovación.

A tokenizar que se acaba el mundo: la tecnología y el crédito

Pero el verdadero gancho del Congreso emergió en el panel sobre tokenización, donde Pala Blockchain irrumpió con una propuesta disruptiva. Representantes de esta firma especializada en activos digitales expusieron cómo la tokenización —la conversión de derechos reales sobre propiedades en tokens negociables en blockchain— podría desbloquear miles de millones de pesos atrapados en el mercado inmobiliario argentino.

En un país con un mercado hipotecario atrofiado por regulaciones asfixiantes y tasas de interés que recién ahora van en descenso, la tokenización promete fraccionar la propiedad: un inversor podría adquirir un 10% de una vivienda mediante un token, democratizando el acceso para familias de ingresos medios y bajos. “La tokenización no es un gadget fintech; es una herramienta para la justicia social”, argumentó un experto de Pala durante la sesión, citando casos piloto en Córdoba y Buenos Aires donde ya se han emitido tokens por más de $500 millones en créditos habitacionales.

Héctor Paolasso, vicepresidente de ABAPPRA y presidente del Banco de Córdoba (Bancor), intervino. En su reflexión post encuentro, Paolasso subrayó: “El encuentro de ABAPPRA volvió a demostrar la relevancia del sistema financiero público en la agenda federal. Fue un espacio muy valioso de intercambio entre bancos provinciales, donde quedó claro que todos atravesamos desafíos similares: la necesidad de ganar eficiencia, modernizar estructuras heredadas y fortalecer la cercanía con nuestros territorios”.

Para Bancor, que representa el 43% de los instrumentos financieros tradicionales en Córdoba, la tokenización no es un fin, sino un medio para potenciar el acceso a la vivienda. El banco ha piloteado plataformas blockchain para registrar hipotecas digitales, reduciendo tiempos de cierre de meses a días y costos en un 30%. “Desde Bancor celebramos este tipo de ámbitos porque permiten compartir experiencias reales de transformación”, agregó Paolasso, aludiendo a cómo estas innovaciones podrían replicarse en provincias como Chaco o Formosa, donde la brecha habitacional es más aguda.

El Estado como generador de incentivos y el crédito hipotecario

La discusión sobre tokenización se entrelazó inextricablemente con el acceso a la vivienda, un tema que ocupó tres paneles consecutivos. En Argentina, donde una parte de la población urbana vive en condiciones precarias, los bancos públicos emergen como aliados indispensables del Estado.

Cuattromo, en su intervención, lo dejó claro: “La banca pública garantiza verdadera inclusión. No ofrece herramientas con tasas usurarias que llegan a públicos sin información y los dejan presos de deudas impagables”. Aquí, la tokenización irrumpe como catalizador: al permitir la fraccionación de activos, reduce el riesgo para los bancos —que ya no asumen préstamos monolíticos— y amplía el pool de financiamiento a través de inversores minoristas. Pala Blockchain presentó datos preliminares: en un escenario tokenizado, el crédito hipotecario podría crecer un 15% anual, inyectando $2 billones al sector en cinco años. Pero el énfasis estuvo en la equidad: tokens accesibles vía billeteras digitales provinciales, integradas a sistemas como los de Bancor o el Nuevo Banco del Chaco.

Dahlgren, desde la perspectiva chaqueña, aportó un matiz territorial invaluable. “En el Chaco, donde el 60% de las familias no accede a créditos formales, la tokenización podría ser el puente hacia la formalización de la propiedad rural”, señaló en su diálogo con asistentes.

El Nuevo Banco del Chaco, con su red capilar de 80 sucursales, ya explora alianzas con Pala para tokenizar títulos de tierras indígenas, un paso audaz hacia la inclusión de comunidades marginadas. Esto no es filantropía: es estrategia. Como explicó Dahlgren, “la transformación es el desafío de adaptarnos, liderar y no perder la cercanía humana que nos define”.

En un congreso donde se exhibieron innovaciones como la “Billetera Onda” del Banco de Formosa, el Chaco se posicionó no como periferia, sino como vanguardia federal.Paolasso, por su parte, traza un horizonte tecnológico que integra la tokenización al núcleo de la banca pública. “La discusión tecnológica ya no es un capítulo más: es el corazón del futuro de la banca”, afirmó. En Bancor, la “Estrategia Bancor” —premio al mejor programa de transformación en el congreso— incluye soberanía tecnológica: desarrollar blockchain propio para tokenizar no solo viviendas, sino también fondos de garantía como FOGABA y FONRED.

“De cara al 2026, vemos tres tendencias: ecosistemas digitales integrados, automatización y datos como motores de eficiencia, e infraestructura tecnológica soberana”, detalló. Para el acceso a la vivienda, esto significa hipotecas predictivas: algoritmos que, basados en datos territoriales, aprueban créditos en tiempo real, priorizando a sectores vulnerables en Córdoba, donde el déficit habitacional alcanza las 200.000 unidades.

El rol de los bancos en este ecosistema no se limita a la innovación; es estructural. Cuattromo lo resumió luego del evento: “Esa identidad se fortalece cuando se combina con innovación. El Banco Provincia lo demuestra: en pocos años pasó de una lógica presencial a una digital, con más de tres millones de usuarios en canales online”. En Resistencia, esta lección se extrapoló al ámbito habitacional: ¿cómo tokenizar para que una familia en Resistencia acceda a una cuota equivalente al 20% de sus ingresos? La respuesta radica en la capilaridad de la banca federal, que representa el 43% de los instrumentos financieros del país. Como señaló Marcelo Mazzón, director ejecutivo de ABAPPRA, en el panel de open data: “La apertura de datos es clave para una banca inteligente que sirva al territorio”.

Crédito, regulaciones y soberanía tecnológica

Sin embargo, el camino no está exento de sombras. La tokenización exige regulaciones claras, un punto que Dahlgren machacó: “Necesitamos una autoridad regulatoria que garantice competencia equitativa entre banca pública, privada y fintech”. En Chaco, donde la informalidad inmobiliaria roza el 50%, la integración de blockchain con el Registro de la Propiedad plantea desafíos éticos: ¿quién garantiza que los tokens no perpetúen desigualdades?

Paolasso ofrece una brújula: “Soberanía tecnológica, entendida no solo como innovación, sino como capacidad real de controlar el corazón tecnológico del banco”. Bancor ya lo aplica, con organigramas “base cero” y metodologías ágiles que priorizan la inclusión sobre la burocracia.La urgencia climática irrumpió como un recordatorio ineludible.

Cuattromo, en su visión prospectiva, advirtió: “A esto se suma la urgencia climática: el sistema financiero debe ser motor de la transición energética y la infraestructura verde”. En el contexto habitacional, la tokenización podría financiar viviendas sustentables en el norte argentino, tokenizando bonos verdes para techos solares en barrios chaqueños.

Dahlgren lo vio factible: “Nuestra presencia territorial nos permite escuchar necesidades locales, como viviendas resilientes al cambio climático”. Pala Blockchain presentó un piloto: tokens respaldados por propiedades eco-friendly, con rendimientos atados a certificaciones de carbono, atrayendo inversores globales sin deslocalizar el beneficio.Otro pilar del congreso fue la reestructuración organizacional, que Paolasso elevó a categoría de “shock de austeridad inteligente”.

“Obliga a revisar cada costo y cada proceso, para que la banca pública sea sostenible y eficiente”, dijo. Para el acceso a la vivienda, esto se traduce en costos operativos reducidos del 25%, liberando recursos para subsidios tokenizados. En Córdoba, Bancor ya aplica esto: hipotecas digitales que, vía blockchain, eliminan intermediarios y bajan tasas al 4% anual, accesibles vía app para 1,5 millones de usuarios. “Hoy nuestro desafío es que Bancor sea una banca pública moderna: eficiente en costos, ágil en su funcionamiento y soberana en su tecnología”, concluyó Paolasso. La convergencia de cámaras bancarias en Resistencia no fue casual.

Como destacó Cuattromo: “No es habitual reunir en un mismo espacio a asociaciones bancarias, representantes de trabajadores y actores del ecosistema fintech. Esa convergencia no es solo simbólica: es estratégica”. En el panel sobre vivienda, esta unión generó consensos: un marco regulatorio para tokenización que incluya a la banca pública como garante de equidad. “Las finanzas abiertas solo valen si abren derechos, no desigualdades”, remató Cuattromo y agregó: “ABAPPRA no es solo una sigla: es presencia real. Sus bancos representan el 43% de los instrumentos financieros tradicionales del país y sostienen una red que conecta identidad, innovación y desarrollo”.