Golpe de Oscar Piastri y jornada difícil para Franco Colapinto en la Fórmula 1: hora y TV del Gran Premio de Qatar + Seguir en









El piloto australiano firmó una brillante pole position el sábado y encabezará la grilla. En tanto, el argentino deberá remontar desde la última posición con el equipo Alpine.

Franco Colapinto no levanta cabeza Foto: Reuters

La 23ª cita del Mundial de Fórmula 1 se correrá este domingo en el Gran Premio de Qatar, nuevamente en el Circuito Internacional de Lusail. El australiano Oscar Piastri firmó una brillante pole position el sábado y encabezará la grilla. A su lado partirán Lando Norris y Max Verstappen, quienes buscarán presionarlo desde la largada. En tanto, el argentino Franco Colapinto deberá remontar desde el fondo con el equipo Alpine.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Un circuito moderno que se afianza en la Fórmula 1 Levantado a las afueras de Doha, el trazado de Lusail fue concebido originalmente para albergar al MotoGP, que debutó allí en 2004. La obra se completó en apenas un año y recién en 2021 recibió por primera vez a la Fórmula 1. Desde 2023, un contrato de largo plazo garantiza su presencia en el calendario hasta 2033.

Datos del trazado:

Longitud: 5.419 km

Vueltas: 57

Distancia total: 308.611 km

Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris, 2024) A qué hora se corre el GP de Qatar En la Argentina, la competencia será transmitida por Fox Sports y Disney+.

El primer puesto de Piastri y la bronca de Colapinto Oscar Piastri se quedó con la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, un resultado que le permitió descontar dos puntos en la lucha por el campeonato frente a su compañero de equipo, Lando Norris, quien cerró la competencia en el tercer puesto. George Russell finalizó segundo, mientras que Max Verstappen cruzó la línea en la cuarta posición.

Con este sprint, Piastri acumula 374 puntos, acercándose a los 396 que ostenta Norris. Verstappen, por su parte, cayó al tercer lugar en la clasificación general con 371 unidades. Aún restan dos carreras dominicales —Qatar y Abu Dhabi— en las que se pueden sumar hasta 50 puntos en total para quien gane ambas. piastri.png Piastri acumula 374 puntos, acercándose a los 396 que ostenta Norris. En cuanto a los pilotos que largaron desde el pit lane, Franco Colapinto no logró encontrar ritmo competitivo y completó la jornada en el puesto 20. El argentino, al igual que Pierre Gasly, Lewis Hamilton y Lance Stroll, partió desde boxes. En los últimos giros, Colapinto y Gasly montaron neumáticos blandos para evaluar su rendimiento de cara a la clasificación. Ese movimiento le permitió al francés salir delante de Stroll y ubicarse 18°. Tras la prueba, Colapinto evaluó su actuación: “Fue útil para aprender un poco. Pero no somos rápidos, y eso es lo que más frustra”, reconoció.