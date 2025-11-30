Conmoción en Córdoba: encontraron a un nene de 5 años ahogado en la pileta de su casa el día de su cumpleaños + Seguir en









Un nene de 5 años murió ahogado en la pileta de su casa en Jesús María mientras preparaban su cumpleaños. La Justicia investiga cómo ocurrió el hecho.

El nene fue hallado sin signos vitales en la pileta de su casa, en el barrio La Florida de Jesús María. Pixabay

Un nene de cinco años murió ahogado este sábado en la ciudad de Jesús María, Córdoba, mientras su familia organizaba su cumpleaños, un hecho que conmocionó a toda la comunidad. La madre encontró al niño dentro de la pileta sin signos vitales, pidió ayuda de inmediato, pero los médicos no lograron reanimarlo.

El episodio se produjo en una vivienda del barrio La Florida, donde el menor vivía junto a su familia. De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, los familiares estaban preparando los festejos cuando la mujer salió al patio y se encontró con la escena más dolorosa: su hijo estaba dentro del agua, sin reacción.

policia cordob Los gritos de auxilio activaron un rápido operativo. Personal de emergencias llegó hasta el domicilio y aplicó maniobras de reanimación cardiopulmonar durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el niño no respondió y se constató su muerte en el lugar.

Los primeros reportes oficiales indican que el fallecimiento se produjo por ahogamiento en la pileta familiar. No obstante, aún no se pudo determinar en qué circunstancias exactas ocurrió el hecho ni cuánto tiempo permaneció el nene bajo el agua.

Cómo sigue la investigación La causa quedó en manos de la Fiscalía de Jesús María, Secretaría 1, a cargo del fiscal Raúl Peralta. Las autoridades avanzan en la recolección de testimonios y peritajes para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si hubo algún tipo de negligencia o situación accidental.

Mientras tanto, la comunidad de Jesús María atraviesa horas de profundo dolor. El caso generó un fuerte impacto debido a la corta edad de la víctima y a que la tragedia ocurrió en un día que la familia se preparaba para celebrar.

