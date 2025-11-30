La actividad económica volvió a crecer en octubre, según un informe privado: qué sectores se destacaron

La actividad económica mostró en octubre un desempeño mejor al esperado y extendió la recuperación que ya se había comenzado a insinuar en septiembre. El nivel de actividad creció 0,7% mensual, ratificando la tendencia positiva del cierre del tercer trimestre.
El dato pertenece al índice elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, que se suma al último informe del INDEC, que esta semana dio a conocer que en septiembre de 2025 la economía creció 5% interanual, mientras que en la medición desestacionalizada el aumento fue del 0,5% mensual, una de las variables más observadas por los analistas para medir el pulso real de la actividad.
Fuerte mejora interanual y avance acumulado en lo que va del año
En la comparación interanual, el índice de Ferreres mostró una suba del 4,6%, mientras que el acumulado de los primeros diez meses de 2025 arrojó un crecimiento del 5,8%.
“En términos anuales se observa un avance de 4,6%, destacándose el impulso de la intermediación financiera (+31%), el sector agropecuario (+4,8%) y minas y canteras (+3,9%)”, detalló el informe.
Desde la consultora señalaron que estos resultados se apoyan en un clima de mayor optimismo económico, impulsado por dos factores centrales: el respaldo electoral al Gobierno y la expectativa de avanzar en acuerdos comerciales con Estados Unidos, que podrían facilitar el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo y potenciar la entrada de inversiones y divisas.
No obstante, el relevamiento también advierte que estas oportunidades plantean desafíos para una economía que aún se mantiene “relativamente cerrada”.
Actividad económica: el desempeño sector por sector en octubre
Agro: rebote tras seis meses de caída
El sector agropecuario anotó en octubre una suba del 4,8%, cortando una racha de seis meses consecutivos de retroceso. El repunte estuvo explicado por el fuerte avance del sector agrícola (+12,3%), que compensó las dificultades de la ganadería (-2,4%).
A pesar de esta mejora, en el acumulado de los diez primeros meses del año el agro todavía exhibe una contracción del 1,3%.
2. Industria manufacturera: leve recuperación mensual
La industria mostró una mejora mensual del 0,9%, recortando parcialmente el deterioro del año. En términos desestacionalizados, quedó 1,9% por debajo de diciembre de 2024.
En la comparación interanual, la industria registró una caída del 1,1%, aunque el acumulado de 2025 todavía muestra una suba del 2%. Los rubros más afectados fueron maquinaria y equipo (-4,6%) y alimentos, bebidas y tabaco (-1,2%).
3. Electricidad, gas y agua
El sector de servicios públicos avanzó 1,8% interanual en octubre, lo que permitió reducir la caída acumulada del período enero-octubre al 1,5%. En el detalle, Cammesa informó una caída marginal del 0,2% en la generación eléctrica, asociada a una menor demanda residencial.
4. Minas y canteras: 56 meses consecutivos de crecimiento
El sector de minas y canteras volvió a destacarse en octubre con una suba interanual del 3,9%, acumulando 56 meses consecutivos de expansión. En lo que va del año, el crecimiento alcanza el 7,4%.
El desempeño fue impulsado principalmente por la producción de petróleo crudo (+13,5%), mientras que la producción de gas natural cayó 7% interanual.
