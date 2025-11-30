La actividad económica volvió a crecer en octubre, según un informe privado: qué sectores se destacaron

La consultora Orlando J. Ferreres & Asociados registró un avance mensual del 0,7%, mientras que los datos oficiales del INDEC confirman un fuerte repunte interanual.

La actividad económic a mostró en octubre un desempeño mejor al esperado y extendió la recuperación que ya se había comenzado a insinuar en septiembre. El nivel de actividad creció 0,7% mensual , ratificando la tendencia positiva del cierre del tercer trimestre.

El dato pertenece al índice elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, que se suma al último informe del INDEC, que esta semana dio a conocer que en septiembre de 2025 la economía creció 5% interanual , mientras que en la medición desestacionalizada el aumento fue del 0,5% mensual , una de las variables más observadas por los analistas para medir el pulso real de la actividad.

En la comparación interanual, el índice de Ferreres mostró una suba del 4,6% , mientras que el acumulado de los primeros diez meses de 2025 arrojó un crecimiento del 5,8% .

“En términos anuales se observa un avance de 4,6%, destacándose el impulso de la intermediación financiera (+31%), el sector agropecuario (+4,8%) y minas y canteras (+3,9%)”, detalló el informe.

Desde la consultora señalaron que estos resultados se apoyan en un clima de mayor optimismo económico , impulsado por dos factores centrales: el respaldo electoral al Gobierno y la expectativa de avanzar en acuerdos comerciales con Estados Unidos , que podrían facilitar el acceso a uno de los mercados más grandes del mundo y potenciar la entrada de inversiones y divisas.

No obstante, el relevamiento también advierte que estas oportunidades plantean desafíos para una economía que aún se mantiene “relativamente cerrada”.

Intermediación financiera fue el sector que más crecimiento tuvo en el año. ¿Y la industria?

Actividad económica: el desempeño sector por sector en octubre

Agro: rebote tras seis meses de caída

El sector agropecuario anotó en octubre una suba del 4,8%, cortando una racha de seis meses consecutivos de retroceso. El repunte estuvo explicado por el fuerte avance del sector agrícola (+12,3%), que compensó las dificultades de la ganadería (-2,4%).

A pesar de esta mejora, en el acumulado de los diez primeros meses del año el agro todavía exhibe una contracción del 1,3%.

2. Industria manufacturera: leve recuperación mensual

La industria mostró una mejora mensual del 0,9%, recortando parcialmente el deterioro del año. En términos desestacionalizados, quedó 1,9% por debajo de diciembre de 2024.

En la comparación interanual, la industria registró una caída del 1,1%, aunque el acumulado de 2025 todavía muestra una suba del 2%. Los rubros más afectados fueron maquinaria y equipo (-4,6%) y alimentos, bebidas y tabaco (-1,2%).

3. Electricidad, gas y agua

El sector de servicios públicos avanzó 1,8% interanual en octubre, lo que permitió reducir la caída acumulada del período enero-octubre al 1,5%. En el detalle, Cammesa informó una caída marginal del 0,2% en la generación eléctrica, asociada a una menor demanda residencial.

4. Minas y canteras: 56 meses consecutivos de crecimiento

El sector de minas y canteras volvió a destacarse en octubre con una suba interanual del 3,9%, acumulando 56 meses consecutivos de expansión. En lo que va del año, el crecimiento alcanza el 7,4%.

El desempeño fue impulsado principalmente por la producción de petróleo crudo (+13,5%), mientras que la producción de gas natural cayó 7% interanual.