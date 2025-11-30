Con goleada y fiesta de Messi, Inter Miami gritó campeón en el Este y se metió en la final de la MLS

El capitán argentino volvió a decir presente en el equipo y fue clave en la aplastante victoria por 5-1 sobre New York City. El encuentro decisivo será el próximo sábado.

Inter Miami se consagró campeón de la Conferencia Este de la MLS al vencer por 5-1 al New York City FC.

Las “Garzas” consiguieron su primer título de conferencia y clasificaron a la gran final de la MLS donde esperan por Vancouver, que derrotó por 3-1 a San Diego.

Los goles del encuentro los marcaron Tadeo Allende a los 14 minutos y a los 23 del primer tiempo, Justin Haak descontó antes que termine la primera mitad. En el complemento, Mateo Silvetti a los 22, Telasco Segovia a los 38 y Tadeo Allende a los 44 completando su Hat-Trick, sellaron la goleada del conjunto de Miami .

Inter Miami tomó el control del partido desde temprano, pero pasó algunos momentos de incomodidad antes de romper el cero. Tras un inicio parejo y con presión alta de New York City , las “Garzas” recién pudieron generar peligro a los 14 minutos, cuando un centro de Lionel Messi encontró la cabeza de Silvetti . Dos minutos después llegó la apertura del marcador: Tadeo Allende peleó una pelota dentro del área, ganó el duelo mano a mano y fusiló a Matt Freese para el 1-0.

El equipo de Javier Mascherano creció con el gol y, a los 23, volvió a golpear con un cabezazo impecable de Allende tras un centro preciso de Jordi Alba . Aunque el local dominaba, la visita encontró aire a los 36 minutos con un testazo de Haak para el descuento.

El complemento arrancó con varios cambios en ambos equipos y con pocas situaciones de peligro. La tensión se elevó cuando New York City amenazó con un tiro cruzado que obligó a Ríos Novo a una atajada formidable a los 20 minutos.

Esa acción fue un punto de quiebre: segundos más tarde, Messi recuperó protagonismo al meter un pase filtrado que Silvetti transformó en el 3-1 con un remate cruzado. Ya con la diferencia más amplia, Mascherano continuó moviendo el banco y dio ingreso a Segovia, quien aportó frescura en ataque.

Y esa frescura rindió frutos pronto: a los 38 minutos, Segovia armó una pared exquisita con Jordi Alba y definió de derecha para un golazo que sentenció el 4-1. Apenas minutos después, Silvetti dejó la cancha para que ingresara Luis Suárez, en medio de un estadio que ya celebraba la inminente consagración.

El cierre fue a puro festejo. A los 44 minutos, Allende coronó su noche soñada con el tercer gol personal y el quinto de Inter Miami, desatando la fiesta en Florida.

Con el 5-1 final, las Garzas aseguraron el título de la Conferencia Este y su primer boleto a la gran final de la MLS, donde el próximo sábado buscarán el campeonato ante Vancouver Whitecaps.