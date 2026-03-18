Créditos hipotecarios para primera vivienda en CABA: las claves del anuncio de Jorge Macri

El programa será financiado por fondos del Instituto de Vivienda. Tendrá una tasa de interés subvencionada por el gobierno porteño.

El crédito permitirá financiar el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri , anunció esta mañana el lanzamiento de un plan de créditos hipotecarios para la primera vivienda de la clase media con una tasa de interés que será subvencionada por la Ciudad . “Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia", afirmó el mandatario porteño.

Entre los detalles más destacados, resalta la tasa de interés del 7,5%, que será subvencionada con fondos del Instituto de la Vivienda.

“Tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”, prometió el jefe de Gobierno durante la presentación. Además, Macri criticó a gestiones anteriores por sus políticas habitacionales y agregó: "Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad".

Según detallaron desde el GCBA , la línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

Jorge Macri Comarco Jorge Macri anunció un nuevo plan de créditos hipotecarios.

El anuncio de Jorge Macri

Durante su discurso, el jefe de Gobierno afirmó que su política apunta a "reparar una deuda histórica" con la clase media de la Ciudad de Buenos Aires.

"Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, denunció.

En este sentido, agregó: "Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa".

En la presentación del plan, Macri también remarcó que su gestión va a "concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”.

“Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”, cerró el Jefe de Gobierno.