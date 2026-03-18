CABA anunció medidas para el acceso a la primera vivienda para la clase media

Jorge Macri oficializó un cambio de enfoque en la política habitacional. Cuenta con una tasa de interés subsidiada para la compra.

Jorge Macri anunció medidas para que la clase media acceda a su vivienda.

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires , encabezado por Jorge Macri , anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos hipotecarios destinada a la clase media , con una tasa de interés subsidiada para la compra de la primera vivienda.

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El jefe de Gobierno presentó la medida como un cambio de enfoque en la política habitacional porteña y aseguró: “Tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”.

Durante el anuncio, Macri cuestionó el esquema previo del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y explicó que los recursos antes dirigidos a villas y asentamientos ahora se orientarán a financiar créditos hipotecarios.

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos . Esa política fracasó. Y además, generó una profunda injusticia”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito ”.

Tasas subsidiadas y condiciones del crédito

La nueva línea contempla una tasa del 7,5% + UVA, por debajo del promedio del mercado, que actualmente ronda el 9,5%. La Ciudad subsidia 2 puntos porcentuales para facilitar el acceso al financiamiento.

Entre las principales características del programa se destacan el financiamiento de hasta el 75% del valor de la propiedad, con un monto máximo de $100 millones, y viviendas de hasta 80 m² cubiertos.

Valor máximo de u$s2.800 por m², cuota inicial que no supere el 25% de los ingresos familiares.

Como referencia, por cada $10 millones a 20 años, la cuota inicial será de $80.600, con ingresos mínimos requeridos de $322.000. Para el monto máximo de $100 millones, se exigirán ingresos desde $3.222.000, con una cuota de $806.600.

Cómo se financia el programa

El programa se financiará a partir de la reasignación de recursos públicos y nuevas decisiones de gestión. Entre ellas:

Redireccionamiento de fondos del IVC

Dividendos del Banco Ciudad

Concesión de medios públicos de la Ciudad

“Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, señaló Jorge Macri.

El esquema también introduce cambios en los requisitos para acceder al crédito. Ahora, los solicitantes podrán sumar hasta un garante para aumentar su capacidad crediticia.

La línea está dirigida a empleados en relación de dependencia (que cobren o migren su sueldo al Banco Ciudad), monotributistas, y trabajadores autónomos que adhieran al Paquete Crecer.

banco ciudad.jpg Los créditos del Banco Ciudad a tasa promocionada se pueden gestionar a través de las sucursales o por la página web.

El presidente del banco, Guillermo Laje, destacó el rol de la entidad en el programa: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

Esta nueva propuesta se suma a otras líneas hipotecarias ya existentes, como los créditos para zona sur y microcentro con tasas del 8,5%, los créditos para el resto de la Ciudad al 9,5%, y el financiamiento para desarrolladores y compras desde el pozo.

El foco en la clase media

El eje central de la medida es facilitar el acceso a la vivienda para sectores medios que actualmente destinan gran parte de sus ingresos al alquiler.

“Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”, afirmó el jefe de Gobierno.

Luego, cerró el anuncio con un mensaje enfocado en la propiedad como símbolo de progreso: “Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa”.

La iniciativa busca así reconfigurar la política habitacional porteña y posicionar al crédito como herramienta central para el acceso a la vivienda en la Ciudad.