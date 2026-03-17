Ciudad desplegó 1.000 policías en el subte como parte de un operativo de saturación

El procedimiento incluye presencia intensiva en estaciones y vagones, con foco en horarios pico. Forma parte de un plan que busca reforzar la seguridad en toda la red.

La Ciudad desplegó un operativo de seguridad con 1.000 policías en el subte , con presencia en estaciones y vagones durante los horarios de mayor circulación, como parte de una estrategia para prevenir delitos, reforzar controles y llevar mayor tranquilidad a los usuarios del sistema .

La medida se implementó como parte de un operativo de saturación. Según se informó, este esquema es el primer paso de un plan más amplio del Ministerio de Seguridad porteño, que prevé más de 300 agentes diarios cubriendo las 90 estaciones , desde las 5.30 hasta la medianoche, con refuerzos en los momentos de mayor demanda.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri , supervisó el despliegue en la estación Diagonal Norte de la línea C y destacó la importancia de la medida en un sistema que moviliza a miles de usuarios.

“Reforzamos la seguridad en el subte como lo venimos haciendo en toda la Ciudad. Mantener el subte seguro, ordenado y prolijo, además de mejorar su tecnología, es parte de nuestro objetivo. Bajo tierra se mueven 800 mil personas por día y queremos que disfruten de esta Ciudad maravillosa ”, sostuvo.

El operativo apunta a incrementar los controles y la presencia en horarios clave , en un contexto en el que, según datos oficiales, el delito bajó cerca de un 30% durante 2025, con mínimos históricos en robos y homicidios.

Jorge Macri: "Bajo tierra se mueven 800 mil personas por día y queremos que disfruten de esta Ciudad maravillosa”.

“No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad”, agregó el mandatario.

La renovación del subte

En paralelo, el Gobierno porteño avanza con obras de infraestructura y renovación del servicio. Ya se pusieron en valor 18 estaciones de distintas líneas, mientras otras continúan cerradas por trabajos.

Entre ellas se encuentran Piedras (línea A), Malabia (línea B) y Tribunales (línea D), mientras que el plan seguirá con nuevas estaciones en carpeta. Además, se encuentran en proceso de fabricación 174 coches para la renovación de la línea B y otros 50 para las líneas A y C, junto con la licitación de la futura línea F.

Desde la administración destacaron que la seguridad es uno de los ejes centrales de la gestión, con una inversión prevista del 15,4% del presupuesto 2026, equivalente a 2,6 billones de pesos.

“Con decisión política y con el trabajo comprometido bajamos todos los delitos en la Ciudad y además ya recuperamos más de 600 propiedades que estaban usurpadas. Vamos a luchar sin descanso”, concluyó Macri.