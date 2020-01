Inve Coin, la criptomoneda fundada por argentinos que ya recaudó más de u$s9,1 millones

Una de las grandes novedades del concepto ideado por Quaranta radica en que el proceso se realiza en su totalidad 100% online, de principio a fin, sin intermediarios innecesarios y de manera transparente, rápida y a bajo costo. Además, las personas pueden liquidar su inversión, mediante la búsqueda de compradores en la red o, en un futuro, la implementación de un novedoso protocolo de liquidez continua.

Sabater, experto en criptomonedas, se refirió a los beneficios que ofrece la creciente tecnología a la hora de pensar proyectos de inversión a corto, mediano y largo plazo debido a las limitaciones de los modelos tradicionales. Sin embargo, también se tomó un minuto para hablar sobre las regulaciones: “Creemos que es hora de que se empiece a hablar de este tema y se regule de una manera que deje reglas claras y no lo ahogue”. Por otro lado, explicó que las restricciones cambiarias reimpuestas en septiembre durante el Gobierno de Mauricio Macri y ampliadas tras la victoria de Alberto Fernández en Agosto, les permitieron recibir “un empujón enorme” debido a que “le hizo entender a la gente los beneficios de tener una moneda que está en la blockchain sobre la cual nadie puede censurar ni confiscar ”.

Periodista: ¿Cómo cerró el año Inve Coin?

Santiago Sabater: A lo largo de 2019 seguimos con la venta pública, que implicó conseguir más compradores para vender la moneda de una manera inicial. Terminamos vendiendo u$s9.1 millones en Inve Coin a más de 4.000 personas en más de 17.060 inversiones. Eso fue hasta el 31 de octubre de 2019. A principio de año vendíamos la moneda a u$s0,40 y en octubre terminamos vendiéndola a u$s2,76.

P.: Fue la última oferta…

S.S.: Sí. Ya no se venderán más monedas en oferta inicial. Lo que tiene de particular la tecnología blockchain es que una vez que algo está establecido en el código ya no puede ser modificado. Dentro de la misma figura que fueron emitidas 33.949.353 Inves y nunca más se pueden emitir ninguna ya que está establecido así.

P.: ¿Qué capitalización tiene hoy la moneda?

S.S.: Al día de hoy tiene una capitalización de mercado de entre u$s90 millones y u$s100 millones. Es el precio actual de la Inve Coin que está cotizando desde el 26 de diciembre y ahora está cerca de u$s2.76. La capitalización total sale de multiplicar el total de las monedas por su último precio.

P.: ¿Qué participación de argentinos hubo en las compras?

S.S.: Hubo una participación fuerte de argentinos sobre todo porque tenemos un mercado de criptomonedas muy establecido en el país, gracias a que los argentinos entendemos los riesgos de centralización y las confiscaciones, principalmente por nuestro turbulento pasado. Eso hizo que se consolide muy fuerte la necesidad de entender por qué necesitamos tecnología blockchain. A partir de eso, a medida que SeSocio fue creciendo como empresa, empezamos a conseguir cada vez más clientes del resto de Latinoamérica y generamos particular interés en Asia, en países como Corea del Sur, donde la tecnología está fuertemente establecida. Lo que tienen de interesante estos proyectos es que son globales y participa gente de todo el mundo, es una tecnología que conecta sin que le importen las fronteras.

P.: ¿Cuáles son los objetivos a corto plazo?

S.S.: Estuvimos el año pasado presentando la Inve Coin en Londres. Coincidió con la apertura formal de nuestra empresa allí. La idea que tenemos es atacar el mercado europeo y a la vez pivotear desde esa misma compañía al mercado asiático. Ya estamos trabajando con firmas asiáticas. Hicimos un roadshow en septiembre de 2018 que incluyó todo un tour por Asia para conectar con empresas del rubro y estamos trabajando muy de cerca con el gobierno de Singapur para fondear proyectos de ese país. Asia es un mercado que nos interesa muchísimo.

P.: ¿Qué impacto tuvieron las restricciones cambiarias en el crecimiento de la criptomoneda?

S.S.: Desde que se aplican las restricciones cambiarias a divisas recibimos un empujón enorme porque esto le muestra a la gente, de manera concreta, los beneficios de tener una moneda que está en la blockchain, que es 100% digital y sobre la cual nadie puede intervenir. Sobresalta todos los beneficios de la descentralización. Los argentinos comprendemos perfectamente los riesgos de dicha centralización y los flagelos de la inflación. Bitcoin e Inve Coin contrastan las monedas tradicionales como el peso y el dólar que conocemos tan bien y no siempre nos gustan.

P.: El control de cambiario no afectó a las criptomonedas…

S.S.: No llegó a impactar porque son software. Entonces en los criptoactivos la gente encuentra la forma de capitalizarse, apartarse del riesgo local y obtener activos internacionales que no son el dólar, de una manera legal.

P.: Se habló en el último año, sobre a raíz de la creación de Libra, del marco regulatorio de las criptomonedas. ¿Qué opinión tienen desde SeSocio al respecto?

S.S.: Libra fue un excelente puntapié que puso a las criptomonedas en la boca de todos. Creemos que el ambiente regulatorio en algunos países es muy áspero pero también hay otros focos regulatorios donde aceptan los cambios y los fomentan activamente. Creemos que es hora de que se empiece a hablar de este tema y se regule de una manera que no lo ahogue. Es un ecosistema tan nuevo y con tanto potencial revolucionario que si vos armás una regulación hoy, lo más probable es que en unos meses ya no sirva debido a los gigantescos avances. Me parece que lo ideal sería no hacer nada por ahora, ya que sigue siendo una tecnología en su etapa de “infancia”.

P.: ¿Tiene un promedio de cuánto invierte un usuario a la hora de entrar?

S.S.: SeSocio es un supermercado de inversiones. Lo que hacemos es permitir el acceso de pequeños y medianos inversores a distintos proyectos. Estos pueden ser las criptomonedas, Real Estate, oro físico la construcción de un yate, entre muchos más. Las inversiones promedio son pequeñas porque tenemos la misión de democratizar al mundo de las inversiones y permitir el acceso a la economía digital a todos los que podamos. Actualmente la inversión promedio es de u$s1.400 pero dentro de SeSocio no tenemos monto mínimo de inversión, por lo cual cualquiera puede participar.

P.: ¿Qué tipo de proyectos se fondean más?

S.S.: Durante 2019 y principalmente ahora, no solo en Argentina sino también Chile, Colombia y Perú, los proyectos más fondeados dentro de SeSocio fueron los proyectos relacionados a tecnología blockchain, sobre todo por la inestabilidad política que está viendo en la región. Eso hace que se vuelquen mucho a ellas para resguardar el valor de sus activos. También están funcionando muy bien los proyectos en Paraguay ya que lo ven como una de las economías más estables y progresivas de la región.

P.: ¿Y en Argentina?

S.S.: A nivel local hubo un proyecto muy interesante en Córdoba, donde los inversores fondearon u$s350.000 de un centro de convenciones que estima buenos rendimientos. Está bueno saber que hay mucha gente que sigue apostando a la economía productiva en el país. Nuestra idea en SeSocio es tener góndolas llenas de opciones para que cada inversor pueda elegir y diversificarse de la mejor manera a la vez que permite la creación de proyectos que favorecen el desarrollo y la creación de empleos.