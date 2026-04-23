Expansión, adquisiciones y consolidación: el desafío de la industria cripto ante la madurez del ecosistema local

El ecosistema cripto local alcanzó uno de los grados de desarrollo más altos de la región. Sin embargo, esa consolidación podría significar que no hay espacio para todos los actores que operan en el mercado argentino, según voces del sector.

El uso de criptomonedas en Argentina hace años dejó de ser un nicho. Actualmente es un elemento más del sistema financiero local y goza de un nivel de desarrollo que es referencia para América Latina . Eso, sin embargo, se traduce en un arma de doble filo : si bien el ecosistema maduró, también significa que es muy probable que no haya un mercado lo suficientemente grande para sostener a todos los jugadores , tanto de origen local, como del extranjero.

Esta situación fue sintetizada recientemente por Matías Bari , el CEO de Satoshi Tango , una de los primeros exchanges del país, en un encuentro al que pudo asistir Ámbito . " Es una etapa probablemente de consolidación , no en términos personales de nuestra empresa particular, sino de la industria. Hay un movimiento de empresas del exterior, hay 'merchant acquisition' , fusiones y adquisiciones. Probablemente haya más empresas de las que el país resiste haciendo lo mismo ".

Y desarrollo: " El servicio de pagar con Pix en Brasil durante un verano lo tuvo 1 empresa , después eran 3, el verano pasado éramos 15 y para este verano seremos quizás todas. No va a ser negocio para todos. No somos Estados Unidos, no tenemos un economía que soporta todos estas fintech y todos estos bancos ".

Las novedades de los últimos meses parecen darle la razón a Bari . En diciembre, la exchange europea Nexo compró a la local Buenbit . Por su parte, Coinbase , una de las plataformas cripto más grande del mundo, cerró sus operaciones en pesos argentinos a partir del 1 de febrero.

Además, desde Lemon Cash ya habían adelantado a este medio su interés por incursionar en el mercado de las finanzas tradicionales , mientras que los fundadores de Roxom habían realizado un diagnóstico similar al del CEO de Satoshi Tango sobre la capacidad del mercado local de absorber a todos los "jugadores".

¿Agrandar el mercado cripto?

Sin embargo, no todas las plataforma que operan en Argentina comparten esa conclusión. Guilherme Nazar, vicepresidente regional para América Latina de Binance, el exchange más importante a nivel mundial, aclaró a Ámbito que "madurez no equivale a saturación".

Destacó que si bien "Argentina ha alcanzado un nivel de madurez en adopción cripto que pocos mercados del mundo pueden comparar", el país cuenta una mayoría de población adulta "que todavía no usa cripto como herramienta financiera en su día a día".

Por ese motivo, "el desafío hoy es acelerar la adopción efectiva", por lo que desde Binance deben "seguir trabajando en educar acerca de los problemas financieros de la vida cotidiana que cripto puede resolver, de manera simple, concreta. Ese es el frente donde se juega la próxima etapa del ecosistema".

Criptomoneda bitcoin millones Freepik El uso de criptomonedas como reemplazo del dólar para pagos internacionales creció en el último tiempo. Freepik

Cripto como solución

De manera complementaria, el country manager en Argentina de la plataforma de pagos Kast, Alejandro Estrin, también destacó a este medio que "Argentina es uno de los mercados donde el ecosistema cripto está más avanzado a nivel global" y reconoció que "lo que se ve hoy es un cambio de etapa: de un ecosistema más asociado a lo especulativo a uno orientado a casos de uso concretos, como pagos, ahorro en dólares y cobros internacionales".

El experto destacó que "el nivel de madurez del usuario argentino es alto", por lo que "para los jugadores internacionales, Argentina no es un mercado a desarrollar desde cero, sino un entorno donde la necesidad ya existe y está validada". En consecuencia, "el desafío pasa por ofrecer infraestructura más eficiente y global sobre esa base".

En ese contexto, Estrin consideró que "el ecosistema todavía tiene espacio para evolucionar, pero no desde la adopción inicial, sino desde la mejora de las soluciones". Y agregó que "Argentina, en muchos sentidos, ya es un anticipo de hacia dónde evoluciona el sistema financiero global".

Otra empresa de pagos internacionales con criptomonedas, pero de origen local, Takenos, comparte un enfoque similar sobre reducir la "fricción" y el uso de la tecnología blockchain en casos concretos. De todas maneras, su gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales, Ignacio Sondereguer, también afirmó a este medio que "en términos de experiencia, hay mucho también por recorrer", y destacó su incursión en las finanzas tradicionales.

"La experiencia cripto siempre fue medio difícil de acceder, igual que la experiencia de inversiones. Alguien que invierte suele ser alguien que conoce. Alguien que nunca viajó a otro país, no sabe cómo pagar, siempre es como una fricción", comparó.

A la espera de los bancos

Un acontecimiento que podría sumar más disrupción es la posibilidad de que finalmente se habiliten a los bancos la opción de ofrecer criptomonedas a sus clientes, una potestad de la que solamente gozan las fintech registradas como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), luego del fallido intento de los bancos Galicia y Brubank en 2022.

Consultado sobre hipotético escenario, Bari se mostró confiado de que podrán competir con ellos, pero también trabajar juntos: "Particularmente nosotros tenemos un desarrollo B2B de un set de API's para que el banco, que probablemente no haga el desarrollo para vender cripto, lo haga a través nuestro, que tenemos la licencia de PSAV".

Y agregó: "Yo lo estoy esperando. Nos hemos reunido con un montón de bancos, pero no hay nada firmado porque los tipos no pueden, por ejemplo, firmar dos años antes".

Con un confianza similar, Sondereguer comentó: "Nosotros trabajamos con proveedores y empresas con los cuales nos complementamos y también nos compiten en algunos casos de uso. La competencia al final es necesaria y hace que todos mejoremos nuestros productos, nosotros sabemos que siempre estaremos un paso adelante en el desarrollo de productos con respecto a instituciones tradicionales".