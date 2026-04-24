Bitcoin recupera terreno y los ETF acumulan ocho días al hilo de ingresos de fondos

El mercado de criptomonedas opera este viernes con subas moderadas. Bitcoin (BTC) avanza con cautela y vuelve a superar los u$s78.000 , mientras que el ether (ETH) sigue su estela y sostiene con esfuerzo la barrera de los u$s2.300 .

En el segmento de las altcoins, el tono es similar: alzas contenidas en la mayoría de los grandes tokens. XRP y dogecoin (DOGE) lideran las ganancias entre los activos de mayor capitalización, con subidas de hasta el 1,7%.

Con menos impulso operan solana (SOL) , cardano (ADA) , Binance Coin (BNB) , monero (XMR) y chainlink (LINK) . La excepción del día es Memecore (M) , que se dispara más del 22% en la semana.

En el plano institucional, los fondos cotizados (ETF) de bitcoin al contado encadenan ocho jornadas seguidas con ingresos netos, que totalizan u$s2.100 millones hasta el 23 de abril, según datos de SoSoValue . Solo en esa rueda ingresaron u$s223,21 millones , con el IBIT de BlackRock explicando aproximadamente el 75% del total (u$s167,49 millones). El único fondo con salidas relevantes fue el FBTC de Fidelity, que registró egresos por u$s16,93 millones .

Se trata de la racha positiva más prolongada desde la de nueve días de octubre de 2025, período en el que el bitcoin alcanzó su récord histórico de u$s126.000. En esta ocasión, el activo escaló de u$s68.000 a u$s77.000, un avance del 12% que coincidió casi en forma exacta con el retorno de la demanda institucional vía ETF.

El nivel técnico que define el escenario

Un informe de Glassnode señala que el bitcoin acaba de recuperar su "True Market Mean" —ubicado en u$s78.100—, una métrica que refleja el costo promedio de adquisición del suministro que se negocia de forma activa. Es la primera vez que retoma ese nivel desde mediados de enero, y en términos históricos marca la transición de condiciones bajistas hacia un escenario más constructivo.

No obstante, el próximo obstáculo es más exigente. El costo base de los tenedores de corto plazo —quienes compraron en los últimos 155 días— se ubica en u$s80.100. Superar esa barrera pondría a más del 54% de los compradores recientes en terreno positivo. Sin embargo, ese umbral ha funcionado como techo local en el pasado reciente, dado que los tenedores de corto plazo suelen aprovechar los rebotes para salir en equilibrio o con ganancias leves.

El trasfondo geopolítico presiona al petróleo

El mercado también mantiene un ojo puesto en Medio Oriente. Las treguas entre Irán y Estados Unidos, e Israel y Líbano, no terminan de despejar las dudas de los inversores, dado que las tensiones entre bloques siguen en niveles elevados. El barril de crudo Brent supera holgadamente los u$s100 y amenaza con alcanzar los u$s110 en la jornada de hoy si no aparecen señales de desescalada.