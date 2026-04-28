Tokenización de activos en Argentina: crece el interés en un mercado que podría alcanzar los u$s90.000 millones

Empresas del sector cripto y tecnológico destacaron el potencial del país para desarrollar proyectos de este estilo, aprovechando la ventaja competitiva y las normativas favorables por parte de la CNV.

A la sombra de las criptomonedas crece otra tecnología, amparada en el uso de blockchain, que podría despuntar en Argentina: la tokenización de activos . Referentes del sector y empresas cripto destacaron la multiplicidad de casos de uso, que podría ir desde los servicios financieros, la compra de inmuebles , el sector agropecuario e incluso hasta Vaca Muerta . Se trata de un mercado que en el país podría alcanzar los u$s90.000 millones durante los próximos años, según estimaciones.

Una de las empresas argentinas que se dedica a ese rubro es Pala Blockchain . En diálogo con Ámbito , sus cofundadores, Rodolfo y Paula Vigliano , explicaron el proceso de tokenización como una suerte de "re-digitalización" o "digitalización 2.0" , pero amparado en la descentralización que ofrece la tecnología blockchain, lo que le otorga "superpoderes" en comparación con la digitalización tradicional de Internet, que fue creada "para compartir información en forma segura, pero no para compartir valor" .

De manera complementaria, Rafael De Ambrosi , CEO de TWIN , otra empresa del sector, definió a la tokenización como "el proceso de representar derechos sobre un activo real, sea un inmueble, un crédito, una tonelada de soja o un contrato de explotación energética, mediante un token digital registrado en blockchain" . A su vez, destacó a este medio que ese token "es transferible, fraccionable, programable y auditable en tiempo real" .

Se trata de un rubro que recibió un fuerte espaldarazo con la llegada del gobierno de Javier Milei . A fines de 2024, la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General N° 1069 , lo que permitió que Argentina tenga el primer régimen regulatorio específico para la tokenización de activos del mundo real en América Latina .

El sector inmobiliario es uno de los que más desarrollo se le ha dado la tokanización de activos.

Tokenización: desde finanzas, inmuebles y energía

La Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama, destacó a Ámbito que los casos de uso más relevantes hoy en día "se encuentran en los mercados financieros tradicionales, especialmente en acciones y ETFs, ya que la tokenización puede mejorar el acceso, la liquidez y la eficiencia de estos instrumentos".

A nivel mundial, se trata de un mercado que crece a pasos agigantados. Según un informe de Boston Consulting Group citado por Gama, ese mercado "crecerá de u$s0,6 billones actuales a u$s18,9 billones hacia 2033, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 53%".

Por su parte, Karina Caudillo, Regional Manager de OKX, sostuvo que desde la exchange observan "cinco verticales con fuerte desarrollo y gran proyección". Y enumeró:

Renta fija y crédito privado : los bonos, préstamos o instrumentos de rendimiento podrían "distribuirse de forma más eficiente y con liquidación más ágil" .

: los bonos, préstamos o instrumentos de rendimiento podrían . Fondos de inversión y productos estructurados : debido a que "facilita el acceso digital y la automatización operativa" .

: debido a que . Commodities y activos alternativos : como el oro, la energía, el arte y la infraestructura, ya que "pueden beneficiarse de mayor trazabilidad y propiedad fraccionada" .

: como el oro, la energía, el arte y la infraestructura, ya que . Acciones tokenizadas y "equity perpetuals" : afirmó que "ya son una realidad en muchas plataformas globales" y destacó que "reflejan el creciente cruce entre mercados tradicionales y ecosistemas digitales" .

: afirmó que y destacó que . Real estate: permitiría invertir en proyectos inmobiliarios "mediante tickets más bajos y mayor liquidez".

Desde Pala Blockchain explicaron a este medio que el sector inmobiliario es el caso de uso con el cual tienen mayor cantidad de clientes. "Lo que hacen es generar boletos de compraventa fraccionados y los comercializan a través de una plataforma que nosotros les ofrecemos", explicó Rodolfo Vigliano.

"Lo que te permite es que, si uno quiere participar de un proyecto de pozo, pueda ir comprando en forma fraccionada derechos personales sobre el contrato de compraventa final que se produzca sobre esa unidad", detalló.

Y ejemplificó: "Si alguien compró el 10% del 4° C y después compró el 15%, tiene el 25%. Si llega al 100% en algún momento, tiene el derecho de producirse la compra y de hacerse de ese bien. Pero si no llega y viene alguien más y lo compra al 100%, se va a llevar, a precio de mercado, el porcentaje de lo que estuvo adquiriendo. Y, si ese proyecto le sigue interesando, puede cambiar a otra unidad".

token.jpg Expertos destacaron el potencial de tokenizar materias primas como soja, trigo y litio. freepik.es

El potencial de Argentina

Joaquín Linares, cofundador de Blockenfy, una startup que tokeniza activos, afirmó que "Argentina está sorprendentemente bien posicionada" para aprovechar las oportunidades que ofrece la tokenización.

"Hoy Argentina no es el mercado más grande, pero sí uno de los más 'entrenados' para adoptar este tipo de soluciones rápidamente", subrayó.

Por un lado, argumentó que "el contexto macroeconómico hizo que tanto empresas como inversores estén acostumbrados a operar en múltiples monedas y buscar alternativas fuera del sistema tradicional". Por otro lado, destacó que "hay talento técnico muy fuerte en blockchain y fintech".

De manera complementaria, De Ambrosi señaló que Argentina tiene una serie de "ventajas estructurales que muy pocos países combinan". Además del talento local y la regulación favorable, mencionó las commodities de las que dispone el país: "litio, hidrocarburos no convencionales, soja, maíz, carne e inmuebles con demanda en dólares".

"Son activos de valor global que hoy no tienen acceso eficiente al capital global. La tokenización es exactamente el puente que falta", agregó.

Otro factor que mencionó es que "el acceso al mercado de capitales tradicional en Argentina es bajo", mientras que "la adopción de activos digitales a través de PSAVs es de las más altas de la región".

"Eso genera una condición inusual: es más fácil para un argentino acceder a un exchange cripto que a un fondo de inversión tradicional. La tokenización puede capitalizar exactamente ese canal, llevando instrumentos de la economía real a una base de usuarios que ya está en el ecosistema digital pero que hoy no tiene acceso a esos activos", añadió.

Pymes financiamiento.jpg Uno de los posibles casos de uso es facilitar el acceso de las pymes a las plataformas de financiamiento.

Un mercado de hasta u$s90.000 millones

Linares comentó que "si bien no hay una cifra oficial consolidada" para el mercado argentino, "el potencial es enorme" si se consideran tres razones. La primera es "el tamaño del mercado inmobiliario"; la segunda es "la cantidad de pymes con necesidad de financiamiento"; y la tercera es "el volumen de activos actualmente fuera del sistema financiero formal".

"Un escenario razonable es que, en los próximos años, la tokenización represente un porcentaje relevante del financiamiento alternativo, especialmente en real estate y deuda privada", agregó.

Por su parte, De Ambrosi afirmó que solo en el sector agropecuario "se estima que la tokenización de granos podría generar un mercado de hasta u$s60.000 millones". Si a eso se le suma el "stock de activos inmobiliarios, los recursos energéticos de Vaca Muerta y la deuda corporativa local, el universo de activos tokenizables es de varios cientos de miles de millones de dólares".

Por su parte, desde Pala Blockchain fueron más ambiciosos y afirmaron que para 2030 el volumen de activos tokenizados en Argentina podría ser de "u$s90.000 millones como mínimo".