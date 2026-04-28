Bitcoin cae por debajo de los u$s77.000 ante la cautela previa a las reuniones de bancos centrales + Seguir en









El mercado aguarda señales de la Fed y el BCE sobre el rumbo de las tasas, en un contexto de tensión geopolítica sostenida en Medio Oriente.

A cuánto cotiza el Bitcoin esta jornada.

Bitcoin perforó la barrera de los u$s77.000 este martes en un mercado que opera con cautela a la espera de las decisiones de los principales bancos centrales del mundo. La escalada en los precios del petróleo y los renovados temores inflacionarios achican el apetito por activos de riesgo, con las criptomonedas en el centro de la tormenta.

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En concreto, la criptomoneda más importante del mercado retrocede 1,8% hasta los u$s76.200, aunque a nivel semanal el retroceso es de apenas 0,3%. Por su parte, Ethereum cae 1,7%, cotizando en torno a los u$s2.200 por unidad, y retrocediendo por encima del 2% durante los últimos siete días.

El resto de las altcoins sigue un derrotero similar, destacándose los casos de Solana y XRP, que caen 1,9% y 2,1%, respectivamente. Las excepciones a esa tendencia son Figure Heloc, que avanza 1,2%, mientras que Dogecoin acompaña con un incremento de 0,6%.

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El mercado cripto con la mira puesta en los bancos centrales La agenda de la semana para los inversores cripto está dominada por los encuentros de la Reserva Federal (Fed), el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo (BCE). El telón de fondo lo puso el Banco de Japón, que este martes resolvió mantener sin cambios sus tasas de interés, aunque mostró un nivel de disidencia en la decisión no visto desde enero de 2016.

Primero será el turno de la Fed, que dará a conocer su decisión este miércoles. Si bien no se espera una variación en las tasas, será clave la conferencia de prensa posterior que dará Jerome Powell, probablemente su última intervención como titular del organismo. El día siguiente será el turno de los bancos centrales del viejo continente, una de las regiones más golpeadas por el shock en los precios internacionales del petróleo que causó la guerra en Medio Oriente.

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