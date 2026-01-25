Crisis en la industria textil: dos importantes marcas de lencería y ropa interior en conflicto por despidos y pagos salariales en cuotas + Seguir en









Trabajadores de Cocot y Dufour denunciaron despidos, atrasos en sueldos, aguinaldos y vacaciones, y alertaron por una posible sustitución de producción nacional por importaciones desde China.

Trabajadores de Cocot y Dufour denunciaron 140 despidos en dos meses, pagos fraccionados de salarios y un proceso de precarización. Pexels.

La industria textil volvió a quedar en el centro del conflicto laboral tras una protesta de trabajadores de Cocot y Dufour en su fábrica de Parque Chas, donde denunciaron 140 despidos en dos meses, pagos fraccionados de salarios y un proceso de precarización en un contexto de caída del consumo y ajuste industrial.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La manifestación se realizó frente a la planta porteña de las históricas marcas de lencería y expuso que la empresa comenzó a abonar sueldos, aguinaldos y vacaciones en cuotas, argumentando falta de fondos, pese a que las líneas de producción continúan operando las 24 horas.

Según relataron los operarios, los salarios rondan los $700.000 por jornadas de nueve horas, y el reclamo apunta tanto a la regularización inmediata de los haberes como a la defensa de la industria nacional. Durante la protesta se vivieron momentos de tensión por la presencia policial, dispuesta para evitar cortes de calle.

En ese marco, los trabajadores denunciaron una maniobra de reemplazo de producción local por insumos importados desde China, lo que, advirtieron, profundiza la pérdida de empleo y debilita a la cadena productiva nacional. “El patrón dice que no hay plata, pero nosotros seguimos trabajando. Las cuentas no esperan y en marzo tenemos que afrontar gastos de escolaridad”, expresaron durante la movilización.

El conflicto en Cocot se inscribe en un escenario más amplio de contracción del consumo y ajustes en el sector industrial. De acuerdo con los testimonios recogidos en la puerta de la fábrica, la empresa impulsa retiros voluntarios como vía para continuar reduciendo una dotación que actualmente ronda los 500 operarios, mientras persisten deudas por bonos y remuneraciones de fin de año.

La cadena textil ya perdió el 13% de sus empleos en la era de Javier Milei: cuáles son los rubros más golpeados La cadena que engloba a la producción textil, de indumentaria y afines ya perdió el 13% de sus empleos y el 8% de sus empresas desde que Javier Milei es presidente. Se trata del sector industrial más afectado por la política comercial del Gobierno. Según un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 fueron 16.000 los puestos de trabajo destruidos y 466 las empresas que cerraron sus persianas. En términos absolutos resaltó lo ocurrido al interior de la actividad de confección, donde se perdieron 4.650 puestos de trabajo y 203 empresas. En términos relativos, los rubros más golpeados en materia de empleo fueron los siguientes, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: Ropa interior/medias: -21% (-1.487 puestos)

Ropa deportiva: -19% (-642)

Confección tejidos de punto: -19% (-277)

Confección tejidos planos: -10% (-1.969)

Ropa de trabajo: -6% (-379) Por el contrario, solo el rubro bebés y niños mostró leve recuperación (+1%).