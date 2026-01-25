La TV estadounidense volvió a parodiar a Javier Milei y la asistencia de Trump a la Argentina

El presidente apareció en un sketch junto a Donald Trump en el histórico programa de humor estadounidense, en una sátira sobre el financiamiento de EEUU a la Argentina.

El presidente Javier Milei volvió a ser objeto de una parodia en el icónico programa de comedia estadounidense Saturday Night Live (SNL). En esta ocasión, apareció en un sketch junto a su par estadounidense, Donald Trump, en una escena que recreó una ficticia ceremonia de premios al estilo de los Oscar, bautizada como los “Trump Awards”.

El encargado de interpretar al mandatario argentino fue el comediante de ascendencia cubana Marcello Hernández , quien subió al escenario caracterizado como Milei y, en español y con marcado acento porteño, dedicó una serie de elogios a Trump. “Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró u$s20.000 millones de dólares”, dijo, en alusión a la línea de financiamiento otorgada por el Tesoro estadounidense a la Argentina en octubre de 2025 para contribuir a la estabilidad económica. Ese monto fue devuelto por el Gobierno argentino el pasado 9 de enero.

“ Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump ”, continuó el personaje, antes de anunciar el premio a “Mejor película en idioma extranjero”. Al abrir el sobre, vacío, aclaró entre risas: “Nada”.

La escena continuó con otra broma sobre el supuesto respaldo financiero de Estados Unidos. “Él sí incluyó un cheque por otros u$s10.000 millones… este hombre es increíble, bro”, agregó el falso Milei, antes de que apareciera Trump, interpretado por James Austin Johnson , habitual imitador del expresidente en el programa.

El personaje de Trump le arrebató el premio de las manos, lo despidió con un “adiós, amigo”, en español, y cerró el sketch con un lacónico: “Acepto este premio”.

Javier Milei, una vez más parodiado en la TV estadounidense

No es la primera vez que Milei aparece mencionado o parodiado en programas de humor estadounidenses. A mediados del año pasado, el ciclo Have I Got News for You, emitido por CNN, abordó su figura y cuestionó el vínculo del mandatario argentino con el gobierno republicano.

En ese segmento, el conductor Roy Wood Jr. sostuvo que una de las razones por las cuales enviar u$s20.000 millones a la Argentina era “una mala idea” era que el dinero iba a ir “a este tipo”. A continuación, el programa mostró imágenes de un show encabezado por Milei en el Movistar Arena, donde interpretó canciones junto a la llamada “banda presidencial”.

“Se ve responsable…”, ironizó una de las panelistas, mientras otro agregó: “Esto es lo que pasa si no dejan que sus hijos se dediquen al arte. Lo van a hacer igual, antes o después de convertirse en dictadores”.

Un tiempo antes, el presidente argentino también había sido comparado en Saturday Night Live con Austin Powers, el personaje interpretado por Mike Myers. En aquel momento, el presentador Colin Jost mostró una imagen de Milei con gafas oscuras y una expresión similar a la del extravagante espía británico y bromeó: “El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: if you make me horny, baby”.