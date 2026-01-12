La cadena textil ya perdió el 13% de sus empleos en la era de Javier Milei: cuáles son los rubros más golpeados

Un informe del sector reflejó estos alarmantes números, en medio del boom de importaciones (fundamentalmente desde China) y el derrumbe de la producción local.

La cadena que engloba a la producción textil, de indumentaria y afines ya perdió el 13% de sus empleos y el 8% de sus empresas desde que Javier Milei es presidente. Se trata del sector industrial más afectado por la política comercial del Gobierno.

Según un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI) , entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 fueron 16.000 los puestos de trabajo destruidos y 466 las empresas que cerraron sus persianas.

En términos absolutos resaltó lo ocurrido al interior de la actividad de confección , donde se perdieron 4.650 puestos de trabajo y 203 empresas.

En términos relativos, los rubros más golpeados en materia de empleo fueron los siguientes , de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo:

image

La producción textil se desploma ante el boom de importaciones

Estos números se dan en el marco de un brutal derrumbe en la producción del sector. Un informe de la Fundación Protejer reveló un desplome del 40% en frente a 2023, mientras que el uso de capacidad instalada se encuentra por debajo del 35%, según los últimos datos del INDEC.

En el rubro Prendas de Vestir, la producción cayó 7,7% interanual respecto de 2023 y 12,1% frente a 2024. El informe citado atribuye este retroceso fundamentalmente al boom de las importaciones, con un rol protagónico de plataformas chinas como Shein y Temu, que ganaron terreno en el mercado local. Esto último también afectó a la fabricación de calzado, que se hundió más de 30% en los últimos dos años.

Protejer expuso que plataformas como Shein, Temu y AliExpress operan bajo el régimen puerta a puerta, con envíos fraccionados, menores controles aduaneros y subsidios logísticos desde China, lo que -según la fundación- profundiza el deterioro de la industria local.