12 de enero 2026 - 20:21

La cadena textil ya perdió el 13% de sus empleos en la era de Javier Milei: cuáles son los rubros más golpeados

Un informe del sector reflejó estos alarmantes números, en medio del boom de importaciones (fundamentalmente desde China) y el derrumbe de la producción local.

La confección de indumentaria se vio sumamente golpeada en los últimos años.

Según un relevamiento de la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI), entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 fueron 16.000 los puestos de trabajo destruidos y 466 las empresas que cerraron sus persianas.

En términos absolutos resaltó lo ocurrido al interior de la actividad de confección, donde se perdieron 4.650 puestos de trabajo y 203 empresas.

En términos relativos, los rubros más golpeados en materia de empleo fueron los siguientes, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo:

  • Ropa interior/medias: -21% (-1.487 puestos)
  • Ropa deportiva: -19% (-642)
  • Confección tejidos de punto: -19% (-277)
  • Confección tejidos planos: -10% (-1.969)
  • Ropa de trabajo: -6% (-379)

Por el contrario, solo el rubro bebés y niños mostró leve recuperación (+1%).

La producción textil se desploma ante el boom de importaciones

Estos números se dan en el marco de un brutal derrumbe en la producción del sector. Un informe de la Fundación Protejer reveló un desplome del 40% en frente a 2023, mientras que el uso de capacidad instalada se encuentra por debajo del 35%, según los últimos datos del INDEC.

En el rubro Prendas de Vestir, la producción cayó 7,7% interanual respecto de 2023 y 12,1% frente a 2024. El informe citado atribuye este retroceso fundamentalmente al boom de las importaciones, con un rol protagónico de plataformas chinas como Shein y Temu, que ganaron terreno en el mercado local. Esto último también afectó a la fabricación de calzado, que se hundió más de 30% en los últimos dos años.

Protejer expuso que plataformas como Shein, Temu y AliExpress operan bajo el régimen puerta a puerta, con envíos fraccionados, menores controles aduaneros y subsidios logísticos desde China, lo que -según la fundación- profundiza el deterioro de la industria local.

