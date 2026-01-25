Cuánto sale una pileta infantil en enero 2026: alternativas y precios + Seguir en









Las altas temperaturas del verano invitan a considerar la opción de adquirir una piscina para que los más chicos puedan combatir el calor.

Las inflables son una de las grandes alternativas para que los más chicos combatan el calor.

El verano invita a buscar constantemente formas de combatir el calor, en especial en los más chicos, que lo sufren mucho más que los adultos. Lo bueno es que las piletas no solo ofrecen eso, también son de gran ayuda para el desarrollo de los niños en varios aspectos.

Ante este panorama, es esencial elegir bien el modelo, ya sea teniendo en cuenta distintos factores como la cantidad de niños, su edad, la disponibilidad de espacio y, como último, pero no por eso menos importante, el precio de cada tipo de piscina.

Pileta Lona Ferniplast Los tipos de pileta y sus precios en para el verano 2026. Ferniplast Precios y opciones de piletas infantiles en 2026 Las piletas inflables pequeñas, diseñadas para bebés y niños de 1 a 3 años, tienen precios desde $26.100. Son compactas, fáciles de inflar, desinflar y guardar, y permiten que uno o dos niños jueguen cómodamente. Representan la opción más económica y práctica para espacios reducidos.

Los modelos inflables medianos, pensados para niños de 3 a 6 años, cuestan entre $28.120 y $50.000. Tienen mayor capacidad de agua y permiten que varios niños jueguen a la vez. Requieren más espacio que las pequeñas, pero ofrecen más amplitud y diversión para grupos pequeños de niños.

Existen piletas de lona o PVC con armazón ligero, para niños de 5 a 10 años o varios niños jugando juntos, cuyos precios rondan los $47.000. Estas versiones son más resistentes, no necesitan inflado constante y ofrecen mayor volumen de agua, aunque ocupan más espacio y requieren cuidado al moverlas y guardarlas.

Todas las piletas requieren mantenimiento básico: vaciar y limpiar el agua después de cada uso, secarlas bien antes de guardarlas y revisar que no haya pinchaduras, desgaste o problemas en la estructura o en el material, asegurando que la pileta dure varias temporadas. Los beneficios de jugar en el agua para los más chicos El juego en la pileta permite que los niños se diviertan de manera directa y sencilla, adaptándose a su edad y al tamaño del espacio disponible. Además, ofrece ventajas como: Refrescarse y mantenerse activo durante el verano.

Compartir el espacio y los juguetes con otros niños.

Disfrutar de la experiencia de jugar con agua de forma segura y entretenida.

Pasar tiempo al aire libre de manera divertida y controlada. Estas actividades son simples, seguras y agregan valor al momento de juego de los niños sin requerir preparación ni conocimientos especiales.

