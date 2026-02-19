¿Cuál es la ganancia en un plazo fijo de $250.000 de 30 días? + Seguir en









Conocé cuánto ganarías según el canal de contratación elegido y las tasas vigentes en febrero de 2026.

Las tasas para plazos fijos varían según si la inversión se hace por sucursal o por homebanking. Depositphotos

Los plazos fijos tradicionales siguen siendo una de las formas más elegidas para ahorrar en pesos con riesgo bajo y rentabilidad conocida. Si analizamos las tasas que ofrece el Banco de la Nación Argentina (BNA) para depósitos a 30 días, podemos estimar con claridad cuánto interés generaría una inversión de $250.000 y qué diferencia puede significar hacerlo por homebanking o en sucursal.

Antes de invertir, siempre es recomendable comparar tasas, canales de contratación y condiciones, aunque en este caso nos basamos exclusivamente en el Banco Nación, que ofrece condiciones representativas del mercado.

Plazo Fijo Plata Las diferencias de las tasas en homebanking y sucursal De acuerdo con las tasas oficiales publicadas para este mes por el Banco Nación, las diferencias son claras:

Por homebanking o canal electrónico: 25,00 % TNA (Tasa Nominal Anual)

En sucursal presencial: 20,50 % TNA Estos valores corresponden a depósitos a 30 días en pesos, según la pizarra del banco vigente en febrero de 2026. La brecha se explica porque los bancos suelen incentivar las operaciones digitales ofreciendo tasas más altas en canales electrónicos, ya que implican menores costos operativos comparados con la atención física en sucursales.

Lo que ganarías si invertís $250.000 en un plazo fijo de 30 días Para estimar cuánto podés ganar, se divide la Tasa Nominal Anual (TNA) por 12 para obtener un porcentaje aproximado mensual, que luego se aplica al capital:

Cálculo de ejemplo con cada tasa Si lo hacés por sucursal TNA: 20,50 % → aproximadamente 1,71 % mensual

Interés aproximado por $250.000: $250.000 × 1,71 % ≈ $4.212

Monto total al vencimiento ≈ $254.212 Si lo hacés por homebanking TNA: 25,00 % → aproximadamente 2,08 % mensual

Interés aproximado por $250.000: $250.000 × 2,08 % ≈ $5.136

Monto total al vencimiento ≈ $255.136 La diferencia entre invertir por canal electrónico o en sucursal puede representar mayor o menor rentabilidad en solo 30 días para el mismo monto depositado, lo que demuestra por qué muchos ahorristas prefieren operar desde el homebanking.

