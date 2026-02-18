Plazo fijo post feriados: cómo operan los bancos hoy, miércoles 18 de febrero + Seguir en









Qué pasa con los vencimientos, la renovación automática y los rendimientos luego del parate bancario de los últimos días.

Cómo están hoy los plazos fijos en Argentina Depositphotos

Tras el fin de semana largo, las operaciones financieras vuelven a moverse con ritmo normal. El plazo fijo es uno de los instrumentos más elegidos por quienes buscan cuidar pesos sin complicarse demasiado. No requiere conocimientos técnicos ni seguimiento diario del mercado. Se pacta una tasa, se espera 30 días y listo. Esa previsibilidad es su principal atractivo en un contexto económico donde las variables cambian seguido.

Aun así, después de un feriado largo aparecen dudas habituales: cuándo se acredita el capital, si conviene renovar automáticamente o esperar unas horas y qué pasa si las tasas se movieron durante el cierre bancario. La operatoria digital ayuda, pero no elimina todas las preguntas.

Plazo Fijo Plata Tasas del plazo fijo hoy, 18 de febrero 2026 Según la información pública de Banco Central de la República Argentina (BCRA), los plazos fijos online pueden constituirse en cualquier banco sin ser cliente, lo que abrió competencia entre entidades por captar depósitos minoristas. En términos prácticos, significa que el usuario puede buscar la mejor tasa desde su casa.

Las Tasas Nominales Anuales varían entre bancos, aunque suelen moverse dentro de una franja relativamente cercana. La clave es mirar la TNA y el rendimiento efectivo a 30 días, no solo el número grande de la publicidad. La diferencia puede parecer chica, pero en montos altos impacta.

inversiones plazo fijo Depositphotos Estos son los porcentajes que ofrecen las principales entidades bancarias de Argentina:

Banco de la Nación Argentina : 25%

: 25% Banco Santander : 23%

: 23% Banco Galicia : 23%

: 23% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 25%

: 25% BBVA : 23%

: 23% Banco Macro : 27%

: 27% Banco Credicoop : 24%

: 24% ICBC : 23,5%

: 23,5% Banco Ciudad: 23%

