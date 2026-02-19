Ni auriculares ni parlantes: el dispositivo que transformará tu forma de escuchar música + Seguir en









Un proyecto que ya despierta interés entre millones de usuarios propone una experiencia distinta para escuchar música en cualquier contexto.

Un desarrollo tecnológico que apuesta a redefinir la experiencia de escuchar música con un formato poco habitual. Freepik

En un mundo donde el audio inalámbrico mueve millones, aparecen inventos que buscan romper la rutina de auriculares y parlantes. En diseño industrial se habla de productos “2 en 1”: dispositivos que cambian de función sin sumar volumen. Esa idea gana fuerza cuando la música acompaña cada momento del día.

En esa línea se presenta TDM Neo, un dispositivo que propone pasar de modo auriculares a modo parlante con un gesto simple. La novedad se conoció a través de Kickstarter y se apoya en una premisa clara: escuchar en privado cuando lo necesitás y compartir sonido cuando el contexto lo pide, sin cambiar de equipo.

Embed - Linus Sebastian Shows Jimmy and Marcello Hernández Some Mind-Boggling Technology (Extended) Un giro que lo cambia todo: cómo funciona este invento El corazón del invento está en un mecanismo de giro. La propuesta apunta a que el dispositivo cambie su orientación para modificar cómo se proyecta el sonido, pasando de un uso pegado al oído a una reproducción más “hacia afuera”.

En modo auriculares, la experiencia se centra en el uso personal: te aislás del entorno y escuchás sin molestar a nadie. Cuando se cambia a modo parlante, la lógica se invierte: el sonido se abre para que lo escuchen otras personas en la misma habitación.

Ese cambio por rotación suma una ventaja práctica: reduce la necesidad de llevar dos dispositivos. Para quienes se mueven entre casa, oficina y juntadas, la idea apunta a simplificar, con un formato que se adapta al momento.

Las características de este dispositivo La primera característica es su formato híbrido: un solo cuerpo que cubre dos funciones habituales del día a día. La propuesta se apoya en la transición rápida, pensada para resolver situaciones comunes, como pasar de escuchar solo a poner música para compartir. Otro punto clave es el gesto de uso. El “twist” funciona como señal de cambio de modo y también como parte de la identidad del producto: una acción intuitiva que no requiere apps raras ni configuraciones largas para alternar. Por último, la presentación en una plataforma de financiamiento colectivo marca un detalle de época: estos inventos suelen nacer con comunidad alrededor, con usuarios que siguen avances y novedades. En un mercado que se renueva todo el tiempo, ese ida y vuelta puede empujar mejoras y acelerar la adopción.

