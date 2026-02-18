Cuánto podés ganar si invertís $400.000 en un plazo fijo a 30 días + Seguir en









Los canales de contratación hacen que las tasas cambien y antes de depositar el dinero es mejor conocer sus diferencias.

Por homebanking o sucursal: cuánto gano si deposito $400.000 en un plazo fijo.

Los plazos fijos son una de las alternativas de inversión más seguras y accesibles para los ahorristas en Argentina. En un contexto económico marcado por la volatilidad, este instrumento financiero ofrece rendimientos previsibles y un riesgo mínimo. La posibilidad de constituir un plazo fijo desde plataformas digitales, incluso en bancos donde el usuario no es cliente, amplió las opciones disponibles y generó mayor competencia entre las instituciones financieras.

Las entidades bancarias adaptaron sus estrategias para captar depósitos, ofreciendo tasas de interés diferenciadas según el canal de contratación: presencial o digital. Esta diferencia en las tasas impacta directamente en los intereses generados al finalizar el plazo. Por eso, comparar las opciones disponibles se vuelve clave para quienes buscan optimizar sus ganancias sin asumir riesgos elevados.

inversiones plazo fijo.jpg Depositphotos Las dos formas de poder sacar un plazo fijo Los plazos fijos en pesos siguen siendo una herramienta de inversión sencilla y confiable. Permiten inmovilizar un capital por un plazo determinado y conocer de antemano el rendimiento exacto, sin exponerse a la volatilidad de otros instrumentos más complejos. En febrero de 2026, la diferencia entre las tasas ofrecidas por homebanking y por sucursal puede marcar una variación significativa en los intereses ganados.

Invertir a través del homebanking no solo ofrece mayor comodidad y agilidad, sino que también reduce los costos operativos para los bancos. Esto explica por qué muchas entidades incentivan esta modalidad digital con tasas más altas. La posibilidad de abrir un plazo fijo desde casa, incluso en bancos donde el usuario no tiene cuenta, agrega flexibilidad y simplifica el proceso.

Por otro lado, la opción presencial sigue siendo conveniente para quienes prefieren el asesoramiento directo o no tienen acceso a plataformas digitales. Sin embargo, las tasas en sucursales suelen ser menores en comparación con las disponibles en canales electrónicos.

Las tasas de interés de plazo fijo en homebanking y en sucursal Las tasas de interés varían según el canal de contratación elegido: Por sucursal:

Tasa Nominal Anual (TNA): 20,50%



Tasa Efectiva Anual (TEA): 22,54%

Por homebanking:

Tasa Nominal Anual (TNA): 25,00%



Tasa Efectiva Anual (TEA): 28,08% Esta diferencia, aunque moderada en términos porcentuales, tiene un impacto directo en la ganancia final del plazo fijo. Los bancos suelen ofrecer tasas más altas para operaciones digitales porque reducen costos operativos y evitan el uso de infraestructura física. Lo que ganarías si invertís $400.000 en un plazo fijo de 30 días Una inversión de $400.000 en un plazo fijo a 30 días genera distintos rendimientos según el canal de contratación: Por sucursal:

Intereses ganados: $6.739,73



Monto total al vencimiento: $406.739,73

Por homebanking:

Intereses ganados: $8.219,18



Monto total al vencimiento: $408.219,18

