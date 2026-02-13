Plazo fijo de la bolsa: cuánto rinden tus pesos para este finde XXL Por Gonzalo Andrés Castillo + Seguir en









A diferencia de un plazo fijo tradicional, la caución se negocia entre participantes del mercado y la tasa de rendimiento se pacta al inicio de la operación.

Durante este fin de semana largo de cuatro días que está por comenzar debido a los carnavales, no sólo hay que aprovechar a descansar y reponer energías, sino también a "poner a trabajar los pesos" que no se van a utilizar. Y para hacerlo, la mejor opción es el "plazo fijo de la bolsa".

En concreto, este vehículo financiero es la caución bursátil, un préstamo entre privados de corto plazo garantizado por activos financieros que genera intereses de manera segura.

Por sus cualidades, se convierte en la alternativa más idónea para ganar un dinero extra durante los fines de semana largos.

Qué es la caución bursátil La caución bursátil se trata de una operación de préstamo de dinero a muy corto plazo dentro de la bolsa, donde un inversor con fondos ociosos presta pesos a otro que necesita financiamiento, y a cambio recibe un interés determinado.

A diferencia de un plazo fijo tradicional ofrecido por los bancos, la caución se negocia entre participantes del mercado y la tasa de rendimiento se pacta al inicio de la operación, lo que permite mayor flexibilidad y, en muchos casos, tasas más competitivas.

Cabe señalar que en una caución bursátil intervienen dos figuras clave: El colocador : quien tiene pesos disponibles y decide prestarlos para obtener un rendimiento.

: quien tiene pesos disponibles y decide prestarlos para obtener un rendimiento. El tomador: quien toma los fondos y deja activos financieros como garantía (bonos, acciones u otros instrumentos). Sueldo pesos dinero.jpg La caución bursátil se trata de una operación de préstamo de dinero a muy corto plazo dentro de la bolsa. M1 El dinero queda inmovilizado durante el plazo pactado, que puede ir desde 1 día hasta 120 días corridos, y al vencimiento el tomador debe devolver el capital más los intereses acordados. Si el tomador no cumple, el mercado puede liquidar las garantías para asegurar el pago al colocador. Es importante destacar que no cambia la propiedad de los activos entregados en garantía, simplemente quedan inmovilizados hasta el fin de la operación. Cuánto rinde el plazo fijo de la bolsa La tasa de interés ofrecida por el plazo fijo de la bolsa fluctúa constantemente. A día de hoy, en promedio, el retorno es del 33% nominal anual. Y dejando los pesos durante todo el fin de semana largo, es decir, desde hoy viernes hasta el miércoles, la ganancia nominal sería del 0,37%, aproximadamente. De esta manera, una colocación de $1.000.000 generaría $3.700. No es mucho, pero es mejor que tener el dinero congelado sin generar intereses.