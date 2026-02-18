Por qué conviene invertir $500.000 en un plazo fijo desde el homebanking + Seguir en









Mejores tasas, mayor rendimiento y más comodidad. Enterate por qué esta estrategia rinde más para tus ahorros.

Muchos ahorristas prefieren la opción online para sus inversiones en pesos. Depositphotos

El plazo fijo en pesos continúa siendo una de las herramientas de inversión más simples y conocidas en Argentina: permite bloquear tus pesos por un plazo determinado y saber de antemano cuánto vas a ganar sin exponerte a la volatilidad de otros instrumentos más complejos. Para febrero la diferencia de tasas entre hacerlo por homebanking y por sucursal puede marcar una diferencia tangible en tus intereses ganados, especialmente con montos como $500.000.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de la rentabilidad, invertir desde el homebanking ofrece comodidad, agilidad y menor costo operativo, lo que explica por qué muchas entidades bancarias incentivan esta modalidad digital.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Plazo fijo en febrero: tasas por sucursal versus tasas por homebanking Según las tasas vigentes en el Banco de la Nación Argentina para depósitos tradicionales a 30 días:

Por sucursal: Tasa Nominal Anual (TNA) de 20,50 %

Por homebanking: TNA de 25,00 % Esa diferencia, aunque parezca moderada en términos porcentuales, impacta directamente en la ganancia final del plazo fijo. La razón principal es que los bancos suelen ofrecer tasas más altas para operaciones digitales porque reducen costos operativos y evitan el uso de espacios físicos y personal.

En una simulación con un monto de $500.000 a 30 días, generamos:

En sucursal: $8.424,66.

Homebanking: $10.273,97. Eso implicó más de $1.800 extra en intereses en un mes para el mismo capital si se optaba por el canal online. Aunque el plazo fijo tradicional tiene un encanto por su sencillez y previsibilidad, hoy en día invertir desde el homebanking representa una forma más eficiente de sacar rendimiento a tus ahorros en pesos, sobre todo cuando las tasas que ofrece el canal digital son claramente más altas que las de sucursal. Si te interesa maximizar la ganancia de tus pesos sin tomar riesgos complejos ni abandonar la seguridad de un depósito, esta alternativa digital es una de las más recomendables en el contexto actual.

Temas Plazo fijo