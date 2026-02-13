Cómo me conviene invertir en un plazo fijo en febrero 2026 + Seguir en









Conocé los valores al invertir $400.000 en un mes, de acuerdo a las tasas disponibles, según la entidad bancaria.

La diferencia entre operar online o en sucursal está alrededor de 4 puntos porcentuales. Depositphotos

El plazo fijo vuelve a estar en el radar de los ahorristas, principalmente por la diferencia de tasas que ofrecen los bancos según la entidad y el canal elegido. La Tasa Nominal Anual define cuánto rinde cada peso invertido, por lo que no todas las opciones generan el mismo resultado incuso cuando el monto y el plazo son los mismos.

Comparar las condiciones permite mejorar el ingreso mensual, ya que el interés cambia entre bancos. Invertir $400.000 a 30 días puede variar según la tasa aplicada y la forma en que se realiza la operación.

Plazo Fijo Plata Plazo fijo en febrero: desde homebanking o por sucursal El canal elegido para hacer el plazo fijo impacta en la ganancia final, ya que la mayoría de los bancos paga más interés cuando la operación se concreta de forma online. Las entidades priorizan el uso de homebanking y apps, ofreciendo mejores condiciones para quienes evitan la sucursal.

Para un plazo estándar de 30 días, operar de manera digital mejora el resultado respecto al rendimiento en sucursal dado que el mismo banco puede pagar tasas distintas según la modalidad, lo que vuelve clave definir cómo se realiza la inversión.

Por sucursal En el Banco Nación, una TNA del 20,50% aplicada en mostrador deja una ganancia de $6.739,73 sobre una inversión de $400.000 a 30 días.

En el resto de las entidades, las tasas presenciales se mueven en valores similares, con el siguiente esquema: Banco Provincia: TNA 25%

Santander: TNA 23%

Galicia: TNA 23%

BBVA: TNA 23%

Credicoop: TNA 24%

Macro: TNA 27% Por homebanking Las inversiones realizadas por homebanking concentran las mejores tasas, ya que los bancos buscan captar depósitos a través de canales digitales. En el caso del Banco Nación, una TNA del 25% permite obtener $8.219,18 de interés mensual con un capital de $400.000. Las principales referencias para plazos fijos online son las siguientes: Banco Nación: TNA 25%

Banco Provincia: TNA 25%

Santander: TNA 23%

Galicia: TNA 23%

BBVA: TNA 23%

Credicoop: TNA 24%

Macro: TNA 27%

