Con más argentinos viajando fuera del país, retirar dólares volvió a convertirse en una alternativa habitual para conseguir dólares en el destino en que se encuentren disfrutando. De todas formas, hacerlo puede tener un costo importante según la entidad financiera elegida.
¿Cuánto cuesta sacar dólares de un cajero en el exterior?
Las entidades aplican cargos muy distintos según la operación y el tipo de cuenta, por eso, antes de viajar conviene comparar las condiciones disponibles.
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El Banco Central informó las comisiones vigentes para este tipo de operaciones y las diferencias son bastante amplias. En algunos casos, el cargo puede llegar a equivaler a una parte grande del monto retirado, pero por suerte existen ciertas opciones digitales que cuentan con condiciones más favorables.
Comisiones por extracción: ¿cuánto cobra cada banco?
Los bancos tradicionales suelen tener algunos de los costos más altos para quienes necesitan efectivo fuera de Argentina. Según los valores informados por el BCRA, las comisiones son:
- Banco Nación: u$s14,52
- Banco Macro: u$s14,88
- Banco BBVA: $10.925
- Banco Credicoop: u$s4,50
- Banco Santander: $4.640
- Brubank: u$s6,05
- Banco Galicia: $5,90
- Banco Provincia: u$s8
El impacto final depende también de cuánto dinero se retire, ya que la comisión fija va a pesar mucho más sobre una extracción pequeña. De acuerdo con la información difundida, el cargo adicional puede llegar a equivaler a hasta el 15% de la suma obtenida, según la entidad y la moneda en la que se cobre.
Costo de retiro en cajeros locales vs. cajeros del exterior
Retirar dinero dentro de Argentina también puede generar cargos, especialmente cuando se usa un cajero que pertenece a otra entidad o red. Dentro del país, operar en máquinas de la misma red puede tener costos que rondan entre $2.292,95 y $5.700, dependiendo del banco. Cuando se usa otra red, los valores pueden subir:
- Banco Galicia: $5.000
- Banco BBVA: $5.700
- Banco Nación: $2.860,44
- Banco Provincia: $3.500
La diferencia más grande con las operaciones internacionales es que varias entidades cobran las extracciones fuera del país directamente en dólares, lo que encarece el gasto. Además, el cajero usado en destino puede sumar su propia tarifa, independientemente de lo que cobre el banco argentino.
¿Conviene usar billeteras virtuales o bancos digitales fuera del país?
Las alternativas digitales funcionan de una manera distinta a los bancos tradicionales. Según los datos disponibles, Ualá no aplica un cargo adicional por usar cajeros en el exterior y Naranja X no informó una comisión específica para este tipo de operación. Brubank, por su parte, cobra u$s6,05, mucho más bajo que otras entidades.
Eso no significa que retirar efectivo sea siempre gratis, ya que el propietario del cajero extranjero puede aplicar una tarifa propia y también pueden existir otros costos por la conversión de moneda o las condiciones de la cuenta. Por eso, antes de elegir una billetera o banco digital para viajar, hay que revisar si permite hacer retiros internacionales, qué comisión cobra la entidad y cuánto puede agregar el cajero usado en destino.