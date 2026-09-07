El dólar blue comenzó la semana en alza y se mantuvo en "modo serrucho"

El dólar blue se mantuvo por encima del oficial y del MEP, pero por debajo del CCL.

El dólar blue comenzó la semana en alza, en línea con la dinámica del tipo de cambio oficial. Las cotizaciones operaron en un marco de muy bajo nivel de operaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) debido al feriado en EEUU.

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El informal subió $5 este lunes 7 de septiembre, para culminar a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Desde el inicio de la semana pasada que el precio viene alternando avances con retrocesos, oscilando entre los $1.540 y los $1.545.

Por su parte, el oficial mayorista trepó hasta los $1.511,50, por lo cual la brecha con el blue apenas se deslizó hacia arriba, desde el 2,1% hasta el 2,2%. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, lunes 7 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.511,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 7 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.569,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3,8%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 7 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.526,73 y la brecha con el dólar oficial es de 1%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 7 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 7 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.581,01, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 7 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s79.165, según Binance.