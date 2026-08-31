Viajar al exterior implica pensar cómo manejar el dinero durante la estadía, especialmente ante una emergencia que requiera efectivo. Aunque los cajeros automáticos permiten acceder rápido a los fondos, usarlos fuera del país puede traer gastos adicionales y algunas condiciones que no siempre son evidentes.
Cómo retirar dólares en tu viaje al exterior: lo qué tenés que saber antes de usar el cajero
Sacar efectivo fuera del país puede implicar comisiones, tipos de cambio desfavorables y otros costos que es mejor revisar antes de aceptar la operación.
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Es por eso que una alternativa es viajar con una cantidad razonable de efectivo y combinarla con tarjetas que tengan buena cobertura internacional. De todas formas, si finalmente es necesario hacer una extracción, conocer cómo funcionan las conversiones y las comisiones puede evitar que una operación termine costando mucho más de lo esperado.
Por qué no se recomiendan utilizar cajeros automáticos en el exterior
Uno de los problemas principales está en las comisiones. Una extracción internacional puede incluir cargos tanto de la entidad emisora de la tarjeta como del banco o red propietaria del cajero. Según el caso, estos costos pueden rondar entre el 2% y el 6% de la operación. A su vez hay que revisar el tipo de cambio, ya que algunos equipos ofrecen hacer automáticamente la conversión de moneda y pueden aplicar una cotización menos conveniente que otras alternativas disponibles.
También existen cajeros instalados especialmente en aeropuertos, hoteles, supermercados y zonas turísticas que no pertenecen directamente a un banco. Las redes de este tipo pueden incorporar un cargo adicional por uso, conocido como “Surcharge Fee”, además de ofrecer montos predeterminados más altos para retirar. A esto se le suman otras dificultades:
- Límites de extracción reducidos
- Menor disponibilidad de equipos compatibles con tarjetas extranjeras en determinadas zonas
- Posibles cargos adicionales de la entidad bancaria
- Riesgos de fraude o dispositivos manipulados
- Diferencias desfavorables en la conversión de moneda
Las claves para retirar dólares de un cajero sin sorpresas
Si necesitás usar un cajero en el exterior, una de las primeras recomendaciones es priorizar equipos pertenecientes a bancos reconocidos y evitar los que están ubicados únicamente en puntos turísticos cuando existen otras opciones cercanas. Al momento de retirar dinero también puede aparecer una propuesta para convertir automáticamente la operación a la moneda de tu tarjeta.
Si el tipo de cambio ofrecido por el cajero no es conveniente, es posible rechazar esa alternativa. En algunos equipos, la opción aparece como “Decline Conversion”. También es recomendable revisar si existe una comisión fija por cada extracción, si el cargo se aplica independientemente del monto retirado, hacer menos operaciones puede reducir el total.
En cuanto a seguridad, antes de usar un equipo conviene revisar que el lector de tarjetas y el teclado no tengan elementos extraños, cubrir el PIN con una mano y no aceptar la ayuda de desconocidos. Por último, no conviene depender de un único medio de pago. Durante un viaje pueden surgir diferentes problemas con una tarjeta:
- El chip o la banda magnética pueden dejar de funcionar
- El cajero puede retenerla
- El banco puede bloquearla por una operación inusual
- Puede perderse o ser robada
- Determinados comercios o cajeros pueden no aceptarla
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