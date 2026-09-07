El BCRA no compró dólares por tercera vez en el año y cortó una racha de 27 ruedas con saldo positivo

La autoridad monetaria venía de 27 jornadas consecutivas con compra de divisas. Aun así, las reservas subieron u$s7 millones y se mantuvieron sobre los u$s50.000 millones.

El BCRA cortó la racha compradora tras 27 ruedas y el dólar volvió a subir, aunque las reservas se mantuvieron sobre los u$s50.000 millones.

El Banco Central (BCRA) cortó este lunes 7 de septiembre una racha de 27 ruedas consecutivas con compra de dólares en el mercado oficial, en una jornada de bajo volumen y renovada presión sobre el tipo de cambio mayorista. Así, el saldo acumulado de septiembre se mantuvo en u$s81 millones y el de 2026 quedó en u$s14.176 millones.

El dato marcó un cambio relevante para el programa de acumulación de reservas, aunque llegó después de varias ruedas con compras muy reducidas . De esta forma, el promedio diario de septiembre quedó en u$s16 millones, menos de la mitad de los u$s38 millones de agosto y muy lejos de los u$s103 millones de julio , los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo. Por lo tanto, más que un episodio aislado, la falta de compras confirmó una desaceleración que ya venía apareciendo en los primeros días del mes.

Sucedió ante un mercado que operó con apenas u$s300 millones de volumen, un nivel sensiblemente menor al de las ruedas previas. En ese contexto, el BCRA no logró absorber divisas y la señal volvió a ser débil para el flujo, aun cuando el stock de reservas brutas se sostuvo en niveles elevados.

A pesar de esta interrupción en las adquisiciones, las reservas internacionales brutas subieron u$s7 millones y cerraron en u$s50.733 millones . Así, el stock permaneció por encima de los u$s50.000 millones, aunque sin mostrar una mejora significativa frente a la rueda anterior.

La estabilidad de las reservas se dio en una rueda particular, ya que en Estados Unidos fue feriado y no hubo operaciones con liquidación en el exterior , un factor que, según señaló Salvador Vitelli , pudo haber reducido parte de la dinámica habitual del mercado. Aun así, las cotizaciones externas sí influyeron sobre la valuación del stock bruto, ya que el oro retrocedió 0,50% y habría restado cerca de u$s50 millones al valor contable de las tenencias del Central.

En sentido contrario, el dólar global cayó 0,30%, mientras que el euro subió 0,10%, la libra avanzó 0,20% y el yen se apreció 1,20%. El yuan, por su parte, no mostró cambios relevantes. Así, el balance diario de reservas combinó una rueda cambiaria local con menor referencia externa por el feriado en EEUU, el impacto negativo del oro y cierta compensación por el movimiento de algunas monedas frente al dólar.

El dólar mayorista volvió a avanzar

En el frente cambiario, el dólar mayorista subió 0,23% y cerró en $1.511,50 para la venta. De esta forma, la cotización volvió a acercarse a los niveles de fines de agosto, aunque todavía se mantuvo por debajo de los máximos recientes.

La suba se produjo en una rueda con menor profundidad de mercado, lo que amplificó la sensibilidad de los precios frente a la demanda de cobertura. En tanto, la distancia contra el techo de la banda, ubicado en $1.879,97, quedó en 22,94%, por lo que el tipo de cambio continúa lejos del límite superior del esquema.

Entre los dólares alternativos, el MEP bajó 0,40% hasta $1.518,83, mientras que el contado con liquidación subió 0,30% hasta $1.587,38. A su vez, el dólar blue avanzó 0,32% y cerró en $1.545. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista quedó en 2,22%, mientras que el canje subió a 4,51%.

Tasas más bajas y futuros en alza

La falta de compras del BCRA se dio en paralelo con una nueva baja de las tasas en pesos. Así, la TAMAR retrocedió de 24,25% a 24,06%, mientras que la BADLAR cayó con más fuerza, desde 23,25% hasta 22,06%. Ese movimiento mantuvo la tendencia de descompresión que comenzó después de los picos de agosto, cuando la escasez de liquidez había trasladado buena parte de la tensión cambiaria al mercado monetario.

Sin embargo, la baja de tasas volvió a convivir con una mayor presión esperada sobre el dólar. En futuros, la curva cerró con subas generalizadas y una variación promedio de 0,19%. Septiembre avanzó 0,03%, octubre subió 0,09%, diciembre ganó 0,21% y los contratos de 2027 también terminaron mayormente en terreno positivo.

Con estos movimientos, la tasa implícita de septiembre quedó en 1,53% mensual, equivalente a 18,37% anualizado, mientras que octubre se ubicó en 1,61%, o 19,36% anualizado. Así, el mercado volvió a reflejar el mismo equilibrio delicado de las últimas semanas: tasas algo más bajas pueden aliviar el costo del dinero, pero también reducen el atractivo de permanecer en pesos y elevan la demanda de cobertura.

El desafío de las reservas netas

La interrupción de la racha compradora del BCRA vuelve a poner el foco en una cuestión central para el programa económico. Aunque las reservas brutas se mantienen por encima de los u$s50.000 millones, el dato que mira el FMI con mayor atención es la capacidad de acumulación neta. Por eso, la estabilidad del stock no alcanza por sí sola si el flujo diario de compras empieza a perder fuerza.

En este contexto, el Informe de Coyuntura Macroeconómica de septiembre de 2026 del IIEP, de la UBA y el CONICET, publicado recientemente ayuda a encuadrar esa tensión. Según el instituto, el tipo de cambio real dejó de caer y el esquema de bandas logró estabilizar al dólar lejos de los extremos del corredor. Sin embargo, esa estabilización se da en un nivel bajo frente al promedio histórico, lo que obliga al Gobierno a sostener un equilibrio delicado entre competitividad, tasas, demanda de cobertura y acumulación de reservas.

En ese marco, la política de compras del BCRA cumple un rol clave. El IIEP señaló que la autoridad monetaria venía acumulando divisas de manera activa para encaminar las metas de reservas netas acordadas con el FMI. Sin embargo, después de compras cercanas a u$s1.500 millones mensuales en el primer trimestre y de más de u$s2.200 millones por mes entre abril y julio, el ritmo se moderó con fuerza desde agosto.

Esa desaceleración es relevante porque las reservas netas buscan medir los activos propios del Central una vez descontados pasivos y compromisos de corto plazo. Por lo tanto, una mejora de las reservas brutas por valuación, movimientos contables o variaciones del oro puede aliviar la foto diaria, pero no necesariamente mejora en la misma proporción la métrica que importa para evaluar la solvencia del BCRA y el cumplimiento del programa.