Bonos duales vs. bonos CER: cuáles tienen más atractivo tras los últimos datos de inflación

La discusión dejó de centrarse exclusivamente en los bonos indexados y pasó a incorporar con mayor fuerza otras alternativas de inversión.

La discusión dejó de centrarse exclusivamente en los bonos ajustados por inflación (CER) y pasó a incorporar con mayor fuerza a los bonos duales.

La desaceleración de la inflación volvió a modificar el mapa de oportunidades en el mercado de deuda en pesos. Con un IPC que mostró una variación mensual del 1,9% en junio, la primera por debajo del 2% en casi un año , los inversores comenzaron a poner el foco en una nueva variable: la recomposición de la tasa de interés real .

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En ese contexto, la discusión dejó de centrarse exclusivamente en los bonos ajustados por inflación (CER) y pasó a incorporar con mayor fuerza a los bonos duales CER/TAMAR , instrumentos que combinan protección frente a la inflación con cobertura ante una eventual suba de las tasas de interés.

Para Justina Gedikian , analista de renta fija en Cohen Aliados Financieros, el nuevo escenario favorece claramente a estos instrumentos.

La especialista explicó que la inflación volvió a confirmar la reanudación del proceso de desinflación, mientras que la TAMAR —la tasa de referencia del mercado mayorista— se ubica actualmente en 22,63% nominal anual , equivalente a 1,88% mensual , prácticamente en línea con la inflación de junio.

Según la ejecutiva, esto implica que la tasa real todavía tiene margen para recomponerse si la inflación continúa desacelerándose.

A ese escenario se suma la estrategia del Banco Central, que viene absorbiendo liquidez mediante operaciones de mercado abierto y ventas de títulos dólar linked, una dinámica que podría generar una mayor presión alcista sobre las tasas de interés en los próximos meses.

Frente a ese panorama, sostiene que los bonos duales representan el vehículo más eficiente porque pagan, al vencimiento, el mayor rendimiento entre el ajuste por CER y la tasa TAMAR.

"Si la desinflación continúa, será la pata TAMAR la que termine explicando el rendimiento. Si la inflación sorprende al alza, el ajuste por CER actúa como cobertura", resumió.

La discusión dejó de centrarse exclusivamente en los bonos ajustados por inflación (CER) y pasó a incorporar con mayor fuerza a los bonos duales CER/TAMAR.

El potencial de los duales

En este marco, Gustavo Araujo, jefe de Investigación en Criteria, privilegia los bonos duales de mayor duración. El especialista explicó que los títulos TXMJ9, TXMD9 y TXMJ0 ofrecen un carry atractivo y, además, presentan un perfil de retorno asimétrico.

Si la desinflación continúa y los spreads se comprimen, estos bonos tienen potencial para generar ganancias de capital. Al mismo tiempo, si la inflación termina siendo más persistente de lo esperado o las tasas vuelven a subir, mantienen un fuerte componente defensivo gracias al mecanismo que reconoce el mejor rendimiento entre CER y TAMAR.

"En nuestra visión, representan una alternativa que combina participación en un escenario de normalización macro con cobertura ante escenarios más desafiantes", relató Araujo.

¿Y los bonos CER?

Sin embargo, eso no significa que los bonos ajustados por inflación hayan perdido atractivo. Desde Puente sostienen que la elección entre bonos CER y duales depende principalmente del horizonte de inversión y del perfil de riesgo del inversor.

Los estrategas señalaron que actualmente existen bonos CER con vencimientos durante 2027 que ofrecen rendimientos reales de entre 5% y 6% anual, niveles que consideran interesantes para quienes buscan proteger el capital frente a la inflación sin asumir una duración demasiado extensa.

En cambio, los bonos duales concentran sus vencimientos a partir de 2028, por lo que implican atravesar un período en el que el proceso electoral podría generar mayor volatilidad en las tasas de interés.

"Esta característica puede cobrar relevancia si, de cara al proceso electoral, las tasas en pesos permanecen elevadas para contener una mayor dolarización de carteras", aclararon desde Puente.