Cuánto salen las ojotas para la playa en el verano 2026: precios y alternativas

A pesar de las distintas alternativas, siguen siendo uno de los calzados más buscados para esta época del año.

El calzado más elegido para el verano. Imagen: Freepik

Las ojotas vuelven a ser uno de los calzados más buscados del verano 2026, tanto para ir a la playa como para el uso diario en la ciudad. Su comodidad, practicidad y variedad de diseños las convierten en una opción infaltable durante los meses de calor.

En el mercado actual hay alternativas para todos los gustos y presupuestos: desde modelos simples y livianos hasta versiones más sofisticadas pensadas para caminar largas distancias o incluso complementar looks urbanos mucho más cancheros.

Ojotas Hay estilos y calidades para todos los pies y gustos. Imagen: Freepik Diferentes tipos de ojotas para el verano 2026 Entre las opciones más comunes se encuentran las ojotas de dedo clásicas, livianas y flexibles, ideales para la playa o la pileta. Suelen estar fabricadas en goma o EVA y se destacan por su simpleza y fácil transporte.

También ganan protagonismo las slides o chinelas de faja ancha, que ofrecen mayor estabilidad y un diseño más moderno. A ellas se suman las ojotas deportivas, con plantillas acolchadas y suelas antideslizantes, pensadas para el post-entrenamiento o caminatas prolongadas. Por último, las versiones de cuero o gamuza apuntan a un uso urbano, con mejor terminación y mayor durabilidad.

Que hay que tener en cuenta antes de comprar un par de ojotas Antes de elegir, es importante considerar el uso principal: no es lo mismo una ojota para la playa que una para caminar varias horas o moverse por la ciudad. El tipo de suela, la amortiguación y el agarre son claves para evitar molestias.

También conviene prestar atención a los materiales y al calce. Las plantillas anatómicas, las tiras suaves y una buena sujeción pueden marcar la diferencia en términos de comodidad y vida útil del calzado. Ojotas También las podés usar para hacer un arquito en el fulbito playero. Imagen: Freepik Precios de las mejores ojotas en 2026 En el segmento más económico se encuentran las ojotas de dedo tradicionales, fabricadas en goma o EVA, con precios que van desde los $7.000 hasta los $26.000. Son livianas, prácticas y cumplen bien su función básica para playa y pileta. Un escalón más arriba aparecen las ojotas de piscina y las slides simples, que ofrecen mejor estructura y diseño, con valores aproximados entre $15.000 y $35.000. Las ojotas con tira trasera y las slides más elaboradas se ubican en una franja intermedia, con precios que rondan entre $25.000 y $45.000, destacándose por su mayor estabilidad y confort. En el segmento superior están las ojotas deportivas, con suelas antideslizantes y plantillas acolchadas, que pueden costar entre $39.000 y $58.000. Finalmente, las opciones más caras corresponden a las ojotas de cuero o gamuza, incluidas las que tienen tira entre los dedos. Pensadas para un uso urbano y una mayor durabilidad, sus precios parten desde los $48.000 y pueden superar los $75.000 según la calidad de los materiales y los detalles de confección.

