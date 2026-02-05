Cuánto salen las ojotas para la playa en el verano 2026: precios y alternativas

Las ojotas vuelven a ser uno de los calzados más buscados del verano 2026, tanto para ir a la playa como para el uso diario en la ciudad. Su comodidad, practicidad y variedad de diseños las convierten en una opción infaltable durante los meses de calor.
A pesar de las distintas alternativas, siguen siendo uno de los calzados más buscados para esta época del año.
En el mercado actual hay alternativas para todos los gustos y presupuestos: desde modelos simples y livianos hasta versiones más sofisticadas pensadas para caminar largas distancias o incluso complementar looks urbanos mucho más cancheros.
Diferentes tipos de ojotas para el verano 2026
Entre las opciones más comunes se encuentran las ojotas de dedo clásicas, livianas y flexibles, ideales para la playa o la pileta. Suelen estar fabricadas en goma o EVA y se destacan por su simpleza y fácil transporte.
También ganan protagonismo las slides o chinelas de faja ancha, que ofrecen mayor estabilidad y un diseño más moderno. A ellas se suman las ojotas deportivas, con plantillas acolchadas y suelas antideslizantes, pensadas para el post-entrenamiento o caminatas prolongadas. Por último, las versiones de cuero o gamuza apuntan a un uso urbano, con mejor terminación y mayor durabilidad.
Que hay que tener en cuenta antes de comprar un par de ojotas
Antes de elegir, es importante considerar el uso principal: no es lo mismo una ojota para la playa que una para caminar varias horas o moverse por la ciudad. El tipo de suela, la amortiguación y el agarre son claves para evitar molestias.
También conviene prestar atención a los materiales y al calce. Las plantillas anatómicas, las tiras suaves y una buena sujeción pueden marcar la diferencia en términos de comodidad y vida útil del calzado.
Precios de las mejores ojotas en 2026
En el segmento más económico se encuentran las ojotas de dedo tradicionales, fabricadas en goma o EVA, con precios que van desde los $7.000 hasta los $26.000. Son livianas, prácticas y cumplen bien su función básica para playa y pileta. Un escalón más arriba aparecen las ojotas de piscina y las slides simples, que ofrecen mejor estructura y diseño, con valores aproximados entre $15.000 y $35.000.
Las ojotas con tira trasera y las slides más elaboradas se ubican en una franja intermedia, con precios que rondan entre $25.000 y $45.000, destacándose por su mayor estabilidad y confort. En el segmento superior están las ojotas deportivas, con suelas antideslizantes y plantillas acolchadas, que pueden costar entre $39.000 y $58.000.
Finalmente, las opciones más caras corresponden a las ojotas de cuero o gamuza, incluidas las que tienen tira entre los dedos. Pensadas para un uso urbano y una mayor durabilidad, sus precios parten desde los $48.000 y pueden superar los $75.000 según la calidad de los materiales y los detalles de confección.
