ANSES confirmó que desde el lunes 9 de febrero comenzarán a acreditarse los haberes, pensiones y asignaciones del mes, tras la habilitación de las liquidaciones en su plataforma oficial. Los depósitos incluyen jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y otros beneficios, con montos actualizados tras el aumento por la movilidad vigente.
Mañana comienzan los depósitos de ANSES y estas son las primeras personas en cobrar en febrero 2026
El organismo inicia los depósitos en febrero 2026: quiénes cobran primero, los montos actualizados y el calendario de pagos completo.
Este mes, los pagos cuentan con un incremento del 2,85% conforme al índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre de 2025, lo que impacta en las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales. Además, quienes perciben la mínima previsional reciben un bono de $70.000 junto al haber básico.
Monto de las prestaciones de ANSES en febrero 2026
Con el aumento aplicado en febrero, los pagos que recibirán miles de beneficiarios se ubican en:
Jubilaciones y pensiones
Jubilación mínima con bono: $429.254,35
Jubilación mínima sin bono: $359.254,35
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $357.403,48
Pensiones no contributivas con bono: $321.478,05
Asignaciones familiares y universales
Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096
AUH por hijo con discapacidad: $420.354
Calendario de pagos de ANSES de febrero
Los depósitos se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario, dividiéndose en distintos tramos a lo largo del mes.
Pagos que comienzan primero (a partir del 9 de febrero)
Pensiones no Contributivas (PNC): del 9 al 13 de febrero, según terminación de DNI.
Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos y asignaciones familiares (como AUH): del 9 al 20 de febrero, según DNI.
Pagos de prestaciones con haberes superiores al mínimo
- Jubilados y pensionados con ingresos mayores al mínimo: del 23 al 27 de febrero, organizados por terminación de DNI.
El calendario completo de ANSES permite que cada beneficiario sepa exactamente qué día le corresponde cobrar ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de Seguridad Social.
