8 de febrero 2026 - 10:45

Mañana comienzan los depósitos de ANSES y estas son las primeras personas en cobrar en febrero 2026

El organismo inicia los depósitos en febrero 2026: quiénes cobran primero, los montos actualizados y el calendario de pagos completo.

ANSES comenzará a acreditar los haberes y beneficios de febrero 2026 a partir del lunes 9.

ambito.com

ANSES confirmó que desde el lunes 9 de febrero comenzarán a acreditarse los haberes, pensiones y asignaciones del mes, tras la habilitación de las liquidaciones en su plataforma oficial. Los depósitos incluyen jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y otros beneficios, con montos actualizados tras el aumento por la movilidad vigente.

Este mes, los pagos cuentan con un incremento del 2,85% conforme al índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre de 2025, lo que impacta en las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales. Además, quienes perciben la mínima previsional reciben un bono de $70.000 junto al haber básico.

Monto de las prestaciones de ANSES en febrero 2026

Con el aumento aplicado en febrero, los pagos que recibirán miles de beneficiarios se ubican en:

Jubilaciones y pensiones

  • Jubilación mínima con bono: $429.254,35

  • Jubilación mínima sin bono: $359.254,35

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $357.403,48

  • Pensiones no contributivas con bono: $321.478,05

Asignaciones familiares y universales

  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096

  • AUH por hijo con discapacidad: $420.354

Calendario de pagos de ANSES de febrero

Los depósitos se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario, dividiéndose en distintos tramos a lo largo del mes.

Pagos que comienzan primero (a partir del 9 de febrero)

  • Pensiones no Contributivas (PNC): del 9 al 13 de febrero, según terminación de DNI.

  • Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos y asignaciones familiares (como AUH): del 9 al 20 de febrero, según DNI.

Pagos de prestaciones con haberes superiores al mínimo

  • Jubilados y pensionados con ingresos mayores al mínimo: del 23 al 27 de febrero, organizados por terminación de DNI.

El calendario completo de ANSES permite que cada beneficiario sepa exactamente qué día le corresponde cobrar ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de Seguridad Social.

