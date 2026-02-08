Mañana comienzan los depósitos de ANSES y estas son las primeras personas en cobrar en febrero 2026

El organismo inicia los depósitos en febrero 2026: quiénes cobran primero, los montos actualizados y el calendario de pagos completo.

+ Seguir en

ANSES comenzará a acreditar los haberes y beneficios de febrero 2026 a partir del lunes 9.

ANSES confirmó que desde el lunes 9 de febrero comenzarán a acreditarse los haberes, pensiones y asignaciones del mes, tras la habilitación de las liquidaciones en su plataforma oficial. Los depósitos incluyen jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y otros beneficios, con montos actualizados tras el aumento por la movilidad vigente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este mes, los pagos cuentan con un incremento del 2,85% conforme al índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre de 2025, lo que impacta en las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales. Además, quienes perciben la mínima previsional reciben un bono de $70.000 junto al haber básico.

Con el aumento aplicado en febrero, los pagos que recibirán miles de beneficiarios se ubican en:

Pensiones no contributivas con bono: $321.478,05

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) con bono: $357.403,48

Asignación Universal por Hijo (AUH): $129.096

AUH por hijo con discapacidad: $420.354

Calendario de pagos de ANSES de febrero

Los depósitos se organizarán según la terminación del DNI de cada beneficiario, dividiéndose en distintos tramos a lo largo del mes.

Pagos que comienzan primero (a partir del 9 de febrero)

Pensiones no Contributivas (PNC): del 9 al 13 de febrero, según terminación de DNI.

Jubilaciones y pensiones con haberes mínimos y asignaciones familiares (como AUH): del 9 al 20 de febrero, según DNI.

Pagos de prestaciones con haberes superiores al mínimo

Jubilados y pensionados con ingresos mayores al mínimo: del 23 al 27 de febrero, organizados por terminación de DNI.

El calendario completo de ANSES permite que cada beneficiario sepa exactamente qué día le corresponde cobrar ingresando a Mi ANSES con su número de CUIL y Clave de Seguridad Social.