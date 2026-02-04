Cuánto salen los triciclos para niños en 2026: precios y opciones + Seguir en









Una opción que no es tan cara, ideal para que los chicos disfruten jugando al exterior durante el verano.

El mejor amigo de los niños para este verano. Imagen: Freepik

Durante el verano, muchas familias buscan opciones para que los chicos disfruten al aire libre y, en ese contexto, el triciclo vuelve a aparecer como uno de los juguetes más elegidos. En 2026, la oferta es amplia y va desde modelos simples hasta alternativas más completas, pensadas para acompañar distintas etapas del crecimiento infantil.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Además de ser un producto recreativo, el triciclo combina juego, movimiento y aprendizaje. Según las guías de compra especializadas, hoy se priorizan cada vez más los diseños seguros, funcionales y adaptables, con precios que varían según materiales, accesorios y nivel de complejidad.

Triciclos Existen distintas opciones, para andar tanto afuera como adentro. Imagen: Freepik Beneficios del triciclo para los niños El uso del triciclo ayuda a desarrollar la motricidad gruesa, el equilibrio y la coordinación. Pedalear fortalece las piernas y mejora la relación entre movimientos y control corporal, algo clave en los primeros años de crecimiento.

También fomenta la autonomía y la confianza. A medida que el niño gana seguridad, puede desplazarse solo, explorar su entorno y disfrutar del juego al aire libre, siempre bajo la supervisión de un adulto.

Tipos de triciclos y sus características Existen modelos básicos, fabricados en metal o plástico, pensados para chicos que ya tienen cierta estabilidad. Suelen incluir pedales fijos, asiento simple y, en algunos casos, canasto trasero o barra de empuje.

En un nivel más avanzado aparecen los triciclos con manija direccional, que permiten al adulto controlar el rumbo. Los más completos son los evolutivos o multifuncionales, con asientos giratorios, respaldos reclinables, ruedas de goma y estructuras que se adaptan al crecimiento del niño. Triciclos Existen diferentes modelos y calidades, ideales para el uso que se le quiera dar. Imagen: Freepik Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un triciclo Es importante considerar la edad y el peso del niño, así como el uso que se le va a dar. Para paseos largos, conviene optar por modelos con respaldo, cinturón de seguridad y capota para el sol. También hay que prestar atención a la calidad de los materiales, la estabilidad de la base y la facilidad de armado y guardado. Un triciclo plegable puede ser una ventaja si el espacio es reducido. Precios de los triciclos en 2026 En 2026, los triciclos más simples, de estructura básica y funciones limitadas, se ubican entre los $74.000 y $98.000. Son ideales para chicos con mayor autonomía y uso recreativo ocasional. Los modelos con manija direccional, accesorios como capota o luces y mayor refuerzo estructural rondan entre $114.000 y $159.000. En la gama alta, los triciclos evolutivos o multifuncionales alcanzan valores de $185.000 a $250.000, destacándose por su versatilidad, confort y durabilidad a largo plazo.

Temas verano