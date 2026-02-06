Cuánto salen los lentes de sol para el verano 2026: precios y modelos + Seguir en









De cara a estos calurosos meses, hay que tener en cuenta cuales son las mejores opciones para adquirir, ya que también cumplen un rol fundamental en la moda.

Las gafas también son consideradas un accesorio de moda. Freepik

El verano tiene como destinos favoritos buscar lugares para refrescarse, pero estos no necesariamente pueden escapar del sol, ya que en su mayoría las propuestas suelen estar al aire libre. Además del protector para la piel, es importante cuidar la vista y las gafas no solo son una alternativa para preservar la salud, sino también un accesorio de moda.

El mercado actual presenta un abanico de valores muy amplio, apto para todos los bolsillos. Desde las firmas internacionales de lujo hasta las variantes nacionales de diseño, hay posibilidades para quienes buscan invertir en durabilidad o simplemente sumar un elemento más a su outfit veraniego.

Lentes de sol Freepik Los lentes de sol no son solo una herramienta para cubrirse del sol: también son fundamentales en el oufit de sus usuarios. Freepik Diferentes tipos de lentes de sol para este verano La industria actual utiliza materiales específicos para la construcción de los armazones, optando usualmente por polímeros ligeros como el G-Flex o el TR90. En cuanto a los cristales, los polarizados se destacan por su función de eliminar destellos y mejorar el contraste en superficies como asfalto o agua.

Otra categoría relevante son los lentes espejados, que incluyen recubrimientos reflectantes, como el Revo Red o Blue, para condiciones de alta luminosidad. Finalmente, los fotocromáticos se diferencian por su capacidad de oscurecerse automáticamente ante la radiación UV, permitiendo su uso tanto de día como de noche gracias a una decoloración inteligente.

Precios de los mejores lentes de sol para el verano En el rubro de los polarizados, los modelos urbanos o unisex con protección estándar rondan entre los $73.000 y los $95.000. Si se trata de diseños deportivos envolventes que priorizan el ajuste al rostro, sus precios ascienden y se ubican entre los $130.000 y los $140.000.

Los lentes espejados de policarbonato oscilan entre los $70.000 y los $87.000. En el caso de aquellos que combinan el acabado espejado con la tecnología polarizada, el valor promedio de mercado es de $105.000. Los fotocromáticos muestran la mayor amplitud de valores. Las gafas deportivas para running se encuentran en el rango de $62.000 a $130.000, mientras que las opciones de transición premium pueden alcanzar cifras de entre $431.000 y $482.000.

