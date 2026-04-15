Cuánto salen los standing desk en Argentina: el escritorio más buscado para trabajar en casa

En los últimos años, los standing desk o escritorios regulables se convirtieron en una de las opciones más elegidas por quienes trabajan desde casa . Este tipo de mobiliario no solo responde a una cuestión de comodidad, sino también a una nueva forma de entender el bienestar durante la jornada de oficina .

A diferencia de los escritorios tradicionales, estos modelos permiten alternar entre trabajar sentado y de pie , lo que impacta directamente en la postura, la circulación y la productividad. Por eso, cada vez más personas los consideran una inversión clave para mejorar su rutina diaria frente a la computadora.

La principal diferencia entre un standing desk y un escritorio tradicional está en el dinamismo. Mientras que el escritorio fijo obliga a mantener una postura sedentaria durante horas, el modelo regulable permite alternar entre estar sentado y de pie , promoviendo el movimiento constante del cuerpo.

Los escritorios regulares nos invitan a mantener una postura que puede ser perjudicial después de muchas horas de trabajo.

Este cambio no es menor: el cuerpo humano no está diseñado para permanecer quieto durante tanto tiempo. La posibilidad de alternar posiciones funciona como un estímulo para la circulación, activa los músculos y evita la sobrecarga en la zona lumbar, algo muy común en quienes tienen la oficina en su casa.

Además, el standing desk ofrece un nivel de personalización que el escritorio tradicional no puede igualar. Se puede ajustar la altura de forma precisa según la estatura del usuario, lo que permite mantener una postura correcta tanto sentado como de pie, reduciendo tensiones en el cuello, los hombros y la espalda.

Los beneficios de este innovador escritorio

Uno de los principales beneficios de los standing desk es su impacto positivo en la salud metabólica. Alternar entre estar sentado y de pie ayuda a quemar más calorías y a mejorar la regulación del azúcar en sangre, especialmente después de las comidas.

También contribuyen a reducir dolores físicos asociados al sedentarismo, como molestias en la espalda baja, el cuello y los hombros. Al favorecer una postura más natural, disminuye la presión sobre la columna y se evitan malas posiciones prolongadas.

Standing Desk Ya sea para la oficina o para el hogar, este tipo de elementos es beneficioso para cambiar de postura y no exigir de más la zona lumbar. Imagen: Amazon

Otro punto clave es el aumento de la energía y el enfoque mental. Trabajar de pie suele generar un mayor estado de alerta, lo que puede mejorar el rendimiento en tareas que requieren dinamismo o creatividad, mientras que el modo sentado sigue siendo útil para actividades que demandan concentración prolongada.

Por último, diversos estudios también señalan que el uso de escritorios regulables puede influir positivamente en el estado de ánimo, reduciendo la sensación de fatiga y mejorando el bienestar general durante la jornada laboral.

Precios de los standing desk en Argentina en abril 2026

En abril de 2026, el mercado argentino de standing desk presenta una amplia variedad de opciones con precios que dependen principalmente del tipo de mecanismo, la calidad de los materiales y las prestaciones adicionales. En líneas generales, los valores van desde los $300.000 hasta más de $1.800.000 pesos argentinos.

En el segmento más económico, entre $300.000 y $450.000, predominan los modelos manuales con manivela o estructuras básicas. Estos suelen ofrecer funciones limitadas, pero cumplen con la posibilidad de ajustar la altura y son una opción accesible para quienes recién empiezan.

Por otro lado, los modelos eléctricos estándar, que oscilan entre $450.000 y $700.000, son los más buscados para el home office. Incluyen paneles digitales, memorias de altura, buena capacidad de carga y sistemas de seguridad como sensores anti-colisión, lo que los convierte en una opción equilibrada entre precio y funcionalidad.

Finalmente, en la gama alta, desde $750.000 hasta más de $1.800.000, aparecen escritorios con doble motor, mayor estabilidad, superficies premium y detalles como gestión avanzada de cables o puertos USB. Estos modelos están pensados para un uso intensivo y ofrecen una experiencia más profesional y duradera.