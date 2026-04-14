El invento que aterroriza a millones: el primer robot humanoide diseñado para hacer las tareas del hogar

Su primer prototipo fue lanzado y es un hecho que no tardará en llegar al mercado global.

Millones de personas han disfrutado del cine que plantea historias que parecían lejanas en su época, en las cuales las máquinas ocupaban el lugar de los humanos en el trabajo o las tareas domésticas, e incluso algunas historias más extremas donde se rebelan contra la gente. Pero hasta no hace mucho, todo parecía un delirio digno de la ficción.

Finalmente, parece que la humanidad ha dado un paso muy importante en el desarrollo de esta tecnología, con este nuevo prototipo que está en la etapa final para ser lanzado al mercado. El androide tiene la capacidad de mantener un hogar con una eficiencia impensada años atrás

El avance más reciente en este campo llega desde China, donde la empresa UniX AI presentó a Panther , considerado el primer robot humanoide diseñado específicamente para realizar tareas domésticas en hogares reales.

A diferencia de otros robots que se utilizan en fábricas o entornos controlados, este modelo fue pensado para convivir en espacios cotidianos . Tiene una estructura similar a la de una persona, con brazos, piernas y manos capaces de manipular objetos, lo que le permite interactuar con muebles, electrodomésticos y herramientas diseñadas para humanos.

En términos técnicos, mide aproximadamente 1,60 metros, pesa unos 80 kilos y cuenta con más de 30 articulaciones que le dan un alto nivel de movilidad. Además, incorpora sistemas de inteligencia artificial que le permiten adaptarse a distintos entornos y aprender nuevas tareas a través del uso.

Uno de los puntos más llamativos es que ya no se trata de un prototipo de laboratorio. Este tipo de robots ha comenzado a probarse en casas reales, lo que marca un cambio importante: dejan de ser una promesa a futuro para convertirse en una tecnología en etapa inicial de adopción.

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Limpia, cocina y cuida: el futuro con los robots humanoides

La principal diferencia de estos robots frente a otros dispositivos del hogar está en su versatilidad. Mientras que un robot aspirador cumple una única función, los humanoides están diseñados para realizar múltiples tareas dentro de una casa.

Entre las funciones que se están desarrollando aparecen acciones como limpiar superficies, ordenar objetos, doblar ropa o incluso asistir en la cocina. Algunos modelos también pueden encargarse de tareas más complejas, como organizar espacios o asistir a personas mayores en su rutina diaria.

Esto es posible gracias a una combinación de sensores, cámaras y sistemas de inteligencia artificial que les permiten reconocer objetos, interpretar órdenes y adaptarse al entorno. En muchos casos, además, estos robots pueden aprender nuevas tareas a partir de la experiencia o mediante asistencia remota, lo que acelera su evolución.

Sin embargo, este avance también abre preguntas. Algunos de estos dispositivos pueden ser operados o supervisados a distancia por personas, lo que genera dudas sobre la privacidad dentro del hogar. A eso se suma el impacto que podría tener en el empleo doméstico si este tipo de tecnología se vuelve masiva.

Más allá de esas discusiones, hay un punto que termina de poner en contexto este avance: el precio. Hoy, los robots humanoides de este tipo todavía están en una fase temprana y pueden costar entre 20 mil y 50 mil dólares, según su nivel de desarrollo. Con el paso del tiempo y la producción a gran escala, las empresas buscan reducir esos costos para acercarlos al consumidor promedio.