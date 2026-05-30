Francisco Cerúndolo volvió a chocar con sus fantasmas y quedó eliminado de Roland Garros ante un inesperado rival

El argentino perdió en cinco sets ante el estadounidense Zachary Svajda, 85° del ranking. Durante el partido volvió a protagonizar fuertes cruces con su equipo y mostró problemas de temperamento.

Francisco Cerúndolo sufrió una dura derrota este sábado y no logró alcanzar los octavos de final del Roland Garros . El argentino, ubicado en el puesto 26° del ranking mundial, quedó eliminado tras caer ante el estadounidense Zachary Svajda (85°) por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3 , en un partido marcado por la frustración, los altibajos emocionales y una nueva batalla interna que terminó condicionando su rendimiento.

El estadounidense llegaba a París con apenas diez partidos disputados en cuadros principales durante la temporada y debutaba en el main draw del Grand Slam francés. Sin embargo, aprovechó cada momento de desconcierto de Cerúndolo para construir una victoria tan inesperada como valiosa.

El enfrentamiento de este sábado no fue el primero entre ambos tenistas. El argentino había ganado el duelo en el US Open 2023, mientras que Svajda se había impuesto en Winston-Salem durante 2024. Esta vez, sobre el polvo de ladrillo parisino, el estadounidense volvió a imponerse.

Desde los primeros sets, Cerúndolo exhibió señales de fastidio y desconexión. Las quejas constantes hacia sí mismo se escucharon con claridad en la cancha 14, reflejando un estado anímico que parecía agravarse punto tras punto.

“Sos horrible, boludo”, lanzó el argentino en uno de los momentos más tensos del encuentro , cuando Svajda acababa de quebrarle el saque en el tercer parcial y parecía encaminado a cerrar el partido.

cerundolo (1).jpeg Archivo. Desde los primeros sets, Cerúndolo exhibió señales de fastidio y desconexión.

En medio de ese escenario, se produjo una situación llamativa. Pablo Cuevas, entrenador de Cerúndolo, abandonó la cancha luego de que el propio tenista le pidiera que se retirara. La escena recordó lo ocurrido meses atrás en el ATP de Río de Janeiro, aunque en aquella ocasión había sido el entrenador quien había decidido alejarse.

Sin embargo, la salida de Cuevas pareció generar una reacción inesperada. Cerúndolo logró recuperar intensidad, elevó su nivel y consiguió quedarse con los dos sets siguientes para forzar un quinto parcial cuando todo parecía perdido.

La recuperación alimentó la ilusión de una remontada completa, pero el equilibrio emocional volvió a romperse apenas comenzó el set decisivo. Sin Cuevas en el banco, el argentino quedó acompañado únicamente por su preparador físico, Esteban García, y por su madre, María Luz. En ese tramo aparecieron nuevas muestras de frustración.

“No me mientan más”, “convénzanme”, “hoy no voy a ganar”, fueron algunas de las frases que se escucharon desde el lado argentino mientras el partido volvía a escaparse.

El desarrollo terminó reflejando ese estado anímico. Cerúndolo perdió su primer turno de saque, logró recuperar el quiebre con una gran definición, pero volvió a ceder el servicio inmediatamente después. Desde allí, el estadounidense tomó el control definitivo del encuentro y cerró la victoria sin mayores sobresaltos.

Más allá del resultado deportivo, la eliminación vuelve a poner bajo la lupa una cuestión que acompaña a Cerúndolo desde hace tiempo: la dificultad para controlar las emociones en los momentos de máxima presión.

El cortocircuito con Cuevas, sumado a los episodios vividos durante el partido, abre interrogantes sobre el futuro inmediato de su equipo de trabajo. También deja expuesto un problema que ya apareció en otros torneos importantes y que, una vez más, terminó teniendo un costo elevado en una de las citas más importantes de la temporada.