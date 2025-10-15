Cuenta DNI eleva el límite diario para enviar dinero: cuál es el nuevo monto de octubre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia aplicó cambios a los topes en las transacciones junto con nuevos beneficios para aprovechar en el décimo mes del año.

El Banco Provincia anunció cambios en los límites de transferencia para los usuarios de Cuenta DNI durante octubre de 2025. La billetera digital, una de las más utilizadas en la provincia de Buenos Aires, implementó ajustes que buscan facilitar las operaciones financieras de sus más de 10 millones de clientes .

El contexto actual de digitalización de las finanzas personales exige herramientas más flexibles. Por este motivo, el banco público bonaerense introdujo mejoras que permiten a los usuarios gestionar sus fondos con mayor comodidad y seguridad.

Los usuarios de Cuenta DNI ahora pueden transferir hasta cinco salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) por día . Este monto equivale a $1.611.000 , según el valor actual del SMVM ($322.200). El límite anterior se ubicaba en dos salarios mínimos ($644.400) , por lo que el aumento representa más del doble de la capacidad de transferencia diaria.

Además, el Banco Provincia elevó el límite para órdenes de extracción sin tarjeta a $400.000 diarios . Esta funcionalidad permite retirar efectivo en cajeros de la Red Link utilizando solo la aplicación, sin necesidad de llevar la tarjeta de débito. Para pagos de impuestos, servicios y tarjetas, el tope sigue siendo equivalente a cuatro veces el límite de extracción en cajeros , lo que brinda mayor margen para abonar facturas y consumos.

La medida ya se encuentra en vigencia y responde a la necesidad de adaptarse a las demandas de un mercado financiero cada vez más digitalizado. La plataforma también ofrece otras funcionalidades, como la opción "Invertir", que permite realizar plazos fijos desde la aplicación, consolidando su rol como una herramienta integral para la gestión de finanzas personales.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de octubre 2025

Octubre trae promociones exclusivas en Cuenta DNI, diseñadas para acompañar el consumo cotidiano y fechas especiales. Entre los beneficios disponibles se incluyen:

Gastronomía (Día de la Madre) : 30% de descuento el 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona (equivalente a un consumo de $26.700).

: 30% de descuento el 18 y 19 de octubre, con un tope de reintegro de $8.000 por persona (equivalente a un consumo de $26.700). Carnicerías, granjas y pescaderías : 35% de descuento el 11 de octubre, con un tope de $6.000 por persona (alcanzable con $17.000 en compras).

: 35% de descuento el 11 de octubre, con un tope de $6.000 por persona (alcanzable con $17.000 en compras). Ferias y mercados bonaerenses : 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona (equivalente a un ticket de $15.000). Universidades : 40% de descuento en comercios adheridos, con el mismo tope semanal de $6.000.

: 40% de descuento en comercios adheridos, con el mismo tope semanal de $6.000. Comercios de cercanía : 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona (lograble con $20.000 en consumos).

: 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por persona (lograble con $20.000 en consumos). Librerías : 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro.

: 10% de descuento los lunes y martes, sin límite de reintegro. Farmacias y perfumerías : 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro.

: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin límite de reintegro. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas.

Además, durante octubre, los usuarios podrán acceder a descuentos y planes de cuotas sin interés en rubros como indumentaria, deportes, tecnología y productos para el hogar.

Los sábados 11 y 18 de octubre, habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en indumentaria y librerías. En gastronomía, el beneficio del 30% de descuento se mantendrá vigente durante el fin de semana del 18 y 19 de octubre.