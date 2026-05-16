Mi PAMI: cómo crear una contraseña que evite hackeos y estafas

El organismo reforzó las medidas de protección en su aplicación y advirtió por el crecimiento de estafas virtuales a jubilados.

Especialistas recomiendan crear claves largas y evitar datos personales para reducir el riesgo de hackeos.

El crecimiento de los trámites digitales también aumentó los intentos de estafas virtuales contra jubilados y pensionados. En ese contexto, PAMI reforzó las medidas de seguridad de la plataforma Mi PAMI y lanzó nuevas recomendaciones para evitar robos de cuentas, filtraciones de datos personales y accesos no autorizados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Uno de los puntos centrales de esas advertencias está relacionado con las contraseñas. Desde el organismo remarcan que gran parte de los hackeos ocurren porque los usuarios utilizan claves fáciles de adivinar, repiten la misma contraseña en distintos servicios o comparten datos sensibles mediante mensajes falsos que llegan por WhatsApp, mail o redes sociales.

Mi PAMI es la plataforma digital oficial del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados . Puede utilizarse tanto desde la aplicación para celulares como desde el portal web oficial y funciona con un único usuario y contraseña sincronizados para todos los dispositivos.

La plataforma concentra información sensible de millones de afiliados , incluyendo recetas electrónicas, credenciales digitales, órdenes médicas, turnos, datos personales y consultas vinculadas a la cobertura médica. Por eso, especialistas en ciberseguridad recomiendan reforzar la protección de las cuentas con claves más complejas y hábitos digitales más seguros.

El sistema fue renovado durante los últimos meses para mejorar la experiencia de uso y sumar nuevas validaciones de identidad orientadas a proteger los datos de los afiliados. Actualmente, para registrarse se solicita:

DNI

número de afiliado

correo electrónico activo

número de celular

validación mediante código SMS

PAMI insiste especialmente en que la aplicación solo debe descargarse desde canales oficiales como Google Play Store o Apple App Store. Nunca se solicita claves, datos bancarios ni pagos para utilizar la plataforma.

Las advertencias crecieron después de múltiples intentos de fraude digital a adultos mayores. En varios casos, los delincuentes envían enlaces falsos simulando ser mensajes oficiales de PAMI para robar usuarios y contraseñas.

mi pami

Funciones habilitadas en Mi PAMI

La aplicación concentra prácticamente todas las gestiones más utilizadas por los afiliados. También permite visualizar credenciales válidas para retirar medicamentos y realizar trámites sin necesidad de llevar documentación física.

La digitalización aceleró el uso de estas herramientas durante los últimos años y convirtió a Mi PAMI en una de las aplicaciones estatales más utilizadas por adultos mayores en Argentina. Sin embargo, esa masividad también aumentó los intentos de fraude.

PAMI advirtió que muchos ciberdelincuentes utilizan mensajes falsos vinculados con supuestas actualizaciones de la app, renovación de credenciales o beneficios especiales para intentar obtener datos de acceso.

pami celular.webp

Mi PAMI: cómo hacer una contraseña segura

El principal consejo de especialistas en seguridad digital es evitar contraseñas simples o relacionadas con información personal.

Muchas personas todavía utilizan claves como fechas de cumpleaños, nombres propios o secuencias fáciles como “123456”. Ese tipo de contraseñas pueden descifrarse en pocos segundos mediante los programas automáticos que usan los estafadores. Por eso, se recomienda crear claves más largas y variadas. Una contraseña segura debería incluir:

letras mayúsculas

letras minúsculas

números

caracteres especiales

una extensión mínima de entre 8 y 10 caracteres

Expertos aconsejan no reutilizar la misma clave en distintas plataformas. Cuando una contraseña se filtra, los delincuentes suelen probar automáticamente esa misma combinación en bancos, correos electrónicos, redes sociales y aplicaciones.

Otro error frecuente es compartir datos por teléfono o mensajes. Desde PAMI remarcan que nunca solicitan contraseñas mediante WhatsApp, SMS o correo electrónico. También recomiendan evitar abrir enlaces sospechosos o descargar aplicaciones desde sitios no oficiales.

contraseña.jpg

Los hábitos digitales también cumplen un rol importante. Entre las recomendaciones más repetidas aparecen:

cambiar la clave periódicamente

no guardar contraseñas en mensajes

evitar usar redes WiFi públicas para trámites sensibles

activar verificaciones por código SMS

revisar desde qué dispositivos se inicia sesión

Muchos usuarios también optan por anotar sus claves en papel en lugar de almacenarlas en aplicaciones inseguras o enviárselas por chat.

Ante cualquier actividad sospechosa, se debe cambiar inmediatamente la contraseña y comunicarse únicamente mediante canales oficiales.