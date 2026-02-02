Cuenta DNI renovó sus beneficios en febrero 2026: siguen los descuentos por temporada de verano en primeras marcas + Seguir en









La billetera virtual de Banco Provincia continúa con reintegros en distintos comercios, balnearios y supermercados.

Cuenta DNI continúa con sus promociones en balnearios y primeras marcas durante febrero 2026.

Cuenta DNI ofrece descuentos exclusivos en febrero 2026 para que las personas puedan ahorrar en sus consumos durante las vacaciones. La billetera virtual amplía los beneficios pensados para las compras durante el verano al sumar nuevos comercios, tanto en los puntos de veraneo como en el resto del territorio bonaerense.

Las promos incluyen un especial de temporada en balnearios y comercios adheridos, con marcas emblemáticas del verano como Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos, Manolo. En febrero se incorporaron se sumaron al beneficio Balcarce y Grido.

En tanto, la promo en comercios de barrio incluye carnicerías, granjas y pescaderías y tiene un tope semanal a $5.000. De esta manera, como febrero tiene 4 viernes, el ahorro mensual en la promo alcanza los $20.000.

También habrá un beneficio especial en comercios de gastronomía y continúan los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, supermercados, farmacias, librerías y universidades.

Cuenta DNI: todos los beneficios de febrero 2026

La billetera virtual brindó el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Marcas destacadas del verano: 25% de ahorro todos los días, con tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Incluye comercios adheridos de: Amalfi, Atalaya, Centinela, Chichilo, El Topo, Freddo, Guolis, Havanna, Heladería El Pino, Interlagos, La Fonte de Oro, La Pinocha, Le Park, Luccianos, Manolo, Parque Mogotes, SAO Medialunas, Grido y Balcarce. También los balnearios: El Calamar Loco, Guardalavaca, Manaos, Marbella, Pepe’s, Mute, Torreón del Monje.

FULL YPF: 25% de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $8.000 por semana. La promoción no aplica para la compra de combustibles.

Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento todos los viernes. Tope de $5.000 por viernes, que se alcanza con $25.000 en consumos.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 por semana.

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana.

Librerías: 10% de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.