Con la llegada de marzo 2026, Cuenta DNI se convirtió en una herramienta práctica, ágil y segura para simplificar pagos y aprovechar beneficios exclusivos en una amplia variedad de comercios.
Cuenta DNI renueva sus beneficios en marzo 2026 con un importante cambio en los reintegros en carnicerías
De lunes a viernes, accedé a un 20% de descuento abonando con el código QR o "Clave DNI" de la app en los comercios de cercanía adheridos.
-
Consejos para proteger tu información personal y financiera al usar una billetera virtual
-
Vuelta a clases con Cuenta DNI: conocé los descuentos vigentes
Este mes, la billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con un cambio clave en las promociones para tiendas de cercanía, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías. A partir de ahora, los usuarios podrán disfrutar de un 20% de reintegro de lunes a viernes.
Además, la app trae descuentos especiales en gastronomía, farmacias, ferias y supermercados. ¡Descubrílas!
Descuentos en comercios de cercanía con Cuenta DNI
A partir de marzo, el beneficio ofrece un 20% de reintegro de lunes a viernes, un cambio que amplía los días de vigencia y permite a los usuarios aprovecharla al máximo.
El tope de reintegro es de $5.000 por persona por jornada, para consumos de $25.000. La devolución se verá reflejada dentro de los 10 días hábiles posteriores al consumo y podrá visualizarse en la sección "Últimos movimientos".
Para conocer el listado completo de comercios adheridos, visitá el sitio web oficial de Cuenta DNI.
Recordá que la promoción sólo aplica a minoristas y para compras realizadas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay.
El ahorro no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, paguen con el código QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de la plataforma.
Cuenta DNI en marzo 2026: todos los beneficios
- Gastronomía: obtené 25% de ahorro los sábados y domingos con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. Para conocer el listado completo de firmas adheridas y sus respectivos reintegros, visitá el sitio web oficial de Cuenta DNI.
- Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana. Al igual que en la promoción anterior, ingresá al sitio web de Cuenta DNI para conocer el listado completo de los locales participantes.
- FULL YPF: hasta 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana. Tené en cuenta que la promoción no aplica para la compra de combustibles.
- Ferias y mercados bonaerenses: aprovechá hasta un 40% de descuento todos los días. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.
- Universidades: obtené hasta 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. El tope de reintegro es de $6.000 por semana.
- Librerías: 10% de descuento los lunes y martes en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.
- Temas
- Cuenta DNI
- Banco Provincia
Dejá tu comentario