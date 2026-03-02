Cuenta DNI renueva sus beneficios en marzo 2026 con un importante cambio en los reintegros en carnicerías

De lunes a viernes, accedé a un 20% de descuento abonando con el código QR o "Clave DNI" de la app en los comercios de cercanía adheridos.

El reintegro se verá reflejado en Cuenta DNI dentro de los 10 días posteriores a la compra.

Con la llegada de marzo 2026, Cuenta DNI se convirtió en una herramienta práctica, ágil y segura para simplificar pagos y aprovechar beneficios exclusivos en una amplia variedad de comercios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este mes, la billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con un cambio clave en las promociones para tiendas de cercanía , incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías . A partir de ahora, los usuarios podrán disfrutar de un 20% de reintegro de lunes a viernes .

A partir de marzo, el beneficio ofrece un 20% de reintegro de lunes a viernes , un cambio que amplía los días de vigencia y permite a los usuarios aprovecharla al máximo.

El tope de reintegro es de $5.000 por persona por jornada, para consumos de $25.000 . La devolución se verá reflejada dentro de los 10 días hábiles posteriores al consumo y podrá visualizarse en la sección "Últimos movimientos".

Para conocer el listado completo de comercios adheridos, visitá el sitio web oficial de Cuenta DNI.

Recordá que la promoción sólo aplica a minoristas y para compras realizadas con dinero en cuenta en la app, mediante las funciones de “Pagar QR”, “Clave DNI” o “Link de pago” en terminales POSNET o PayWay.

El ahorro no se otorgará a quienes mantengan deudas vencidas con el Banco Provincia, paguen con el código QR de otras billeteras digitales, tarjeta de crédito y débito, o transferencias a través de la plataforma.

prestamo cuenta dni.jfif

Cuenta DNI en marzo 2026: todos los beneficios