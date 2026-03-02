Comienzan los pagos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe: quiénes reciben el depósito hoy, 2 de marzo + Seguir en









El organismo previsional santafesino ya confirmó el calendario de haberes y el monto mínimo para el mes de marzo.

Ya se confirmó el calendario de pagos para los jubilados y pensionados de Santa Fe. Imagen: Freepik

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe puso en marcha el calendario de pagos correspondiente a marzo de 2026, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios cobren sus haberes en tiempo y forma. Como ocurre cada mes, el cronograma está organizado según el monto que percibe cada jubilado o pensionado.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Miles de jubilados santafesinos dependen de estos ingresos para afrontar sus gastos cotidianos, por lo que el inicio del calendario genera gran expectativa entre los beneficiarios. En esta ocasión, los pagos comienzan el lunes 2 de marzo y se extenderán durante la primera semana del mes.

Jubilados A cuánto asciende el haber mínimo para los jubilados de Santa Fe. Imagen: Freepik Monto de las jubilaciones y pensiones de la Caja de Santa Fe en marzo 2026 Durante marzo de 2026, el haber mínimo que abona la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe se ubica en $544.472. Este monto corresponde a la jubilación mínima provincial y alcanza a un importante grupo de beneficiarios.

El valor de los haberes previsionales es definido por la provincia y se actualiza periódicamente con el objetivo de acompañar la evolución de los salarios y el costo de vida. De esta manera, los jubilados y pensionados reciben ingresos acordes a las disposiciones vigentes.

Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe: cronograma de pagos de marzo El calendario de pagos comienza el lunes 2 de marzo, jornada en la que cobran todos los jubilados y pensionados que perciben haberes menores a $1.150.000. Los depósitos se realizan a través de las cuentas bancarias habituales.

En tanto, el jueves 5 de marzo será el turno de quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores a $1.150.000, completando así el cronograma previsto para este mes. De esta manera, la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe finaliza el pago de haberes de marzo en pocos días.